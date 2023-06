¿Por qué Jomari Goyso vive en un hotel? El experto en moda y belleza de Univision lleva más de un año viviendo en un hotel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent Es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, por eso sus comentarios resuenan siempre con fuerza en las redes sociales y medios de comunicación. En las últimas semanas, Jomari Goyso ha acaparado titulares por diferentes motivos, desde su conducción sorpresa en el programa Enamorándonos (UniMas) hasta la confesión que hizo a finales de mayo en Despierta América (Univision) sobre el diagnóstico que recibió el año pasado y del cual no había hablado. En una de sus intervenciones en el programa matutino que conducen Karla Martínez, Alan Tacher, Francisca y compañía, el experto en moda y belleza de Univision reveló que vive "a día de hoy" en un hotel. Un detalle que, como era de esperar, no pasó desapercibido para nadie. El conductor de origen español, quien cuenta con 2 millones y medio de seguidores solo en Instagram, lleva viviendo de hecho más de un año en un hotel. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent "¿Por qué Jomari está viviendo en un hotel?", se preguntan muchos. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent Su larga estancia en el establecimiento de hostelería tiene una razón de ser detrás que el propio Jomari se encargó de revelar a finales del año pasado en una entrevista con Mezcal TV. Jomari Goyso Jomari Goyso | Credit: Mezcalent "En mitad de la pandemia me ofrecieron un dinero por donde vivía y lo vendí y me fui a vivir a un hotel. Señal de Dios, dije", explicó entonces el también empresario, quien ya tiene nueva casa y espera poder habitarla antes de que finalice 2023. "La estoy haciendo", explicó. "Puede ser que sea la casa de mis sueños, pero hasta que no esté en ella no te puedo decir", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque vivía feliz en un penthouse, el experto en moda y belleza quería un espacio donde pudiera tener más privacidad. "Quería más vivir en una burbuja y creo que ese es el reto de mi próxima casa: que sea una burbuja. ¿Qué es para mí una burbuja? Que yo pueda hacer mi mundo independiente y pueda venir mi familia y estemos en una burbuja".

