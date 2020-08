¿Por qué Ivonne Montero pensó en suicidarse?

“Sí se vale, eso no quiere decir que eres débil. Todos somos débiles y todos somos fuertes al mismo tiempo, me dejé ir hasta el fondo ¿y por qué? Porque solo así iba a poder salir adelante, sino no, no hubiera podido”, advirtió. “Si no hubiera sufrido lo que me dejé sufrir no hubiera podido salir. Me dejé ir dos meses hasta el suelo, hasta el fondo, pidiéndole a mi bebita que no escuchara porque ella no tenía nada que ver en todo esto”.