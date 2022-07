Por qué Ivonne Montero no tiene relación ni con su madre ni con su hermana desde hace muchos años "Es muy doloroso", reconoció la actriz mexicana en La casa de los famosos (Telemundo). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Telemundo La casa de los famosos (Telemundo) está logrando sacar a la luz los secretos más íntimos de sus participantes. Aunque la mayoría llevan varias décadas siendo figuras públicas, nunca habían abierto su corazón de la forma en la que lo están haciendo en el exitoso reality show. Este es el caso de Ivonne Montero, quien confesó dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana que no tiene relación con su madre desde hace muchos años. "Es muy doloroso y cuando no encuentras la vía y la forma de poder sostenerse una relación así duele muchísimo… Y también es válido tomar decisiones por salud propia", expresó la actriz mexicana en una conversación que mantuvo recientemente con Laura Bozzo. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: La casa de los famosos Montero, quien cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram, reveló que siempre fue la consentida de su mamá, "por eso es mi dolor tan grande que no la tengo cerca". "Recuerdo que mi despedida cuando me fui a vivir a Miami fue un 'no te me acerques' y me dio la espalda", rememoró. Pero, ¿qué sucedió para que madre e hija dejaran de hablarse? Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: La casa de los famosos "La verdad es que no hay ningún suceso que yo diga 'es este o es este', sino que han sido un cúmulo de cositas que han acrecentado y lamentablemente ha costado mucho", detalló. "Mi papá él está con ella, obviamente la cuida a ella, la comprende muchísimo y yo siempre trato como de hablar y tratamos como de volver a unificar esta familia tan pequeñita que tenemos pero de repente cualquier detallito se hace grande y entonces se vuelve a romper la relación", explicó. La actriz reconoció que para ella, siendo mamá soltera, ha sido terrible no poder contar con el apoyo de su familia. "Lo único que tengo es a mi madre y a mi padre, son los únicos". Y parece que no puede contar con ellos. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Telemundo Ivonne, quien ha protagoniza exitosas telenovelas como Anita no te rajes, reveló que tiene una hermana mayor, pero su relación con ella también se rompió hace muchos años. "Con mi hermana yo tuve un detalle ahí con su esposo y ella lo tomó también a personal, entonces la relación también quebrantó", explicó la intérprete de 48 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre lágrimas, Montero admitió que le gustaría poder tener un acercamiento con su madre. "Sí, por supuesto [que] me encantaría. De mi parte siempre está la propuesta, de mi parte siempre está abierta esa opción", dijo con el rostro envuelto en lágrimas.

