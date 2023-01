¿Por qué Ivonne Montero no estará como panelista en La casa de los famosos 3? La ganadora de la segunda edición del exitoso reality show de Telemundo opinó además sobre los nuevos famosos que habitarán La casa de los famosos en su nueva temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ivonne Montero Conductores La casa de los famosos; Ivonne Montero | Credit: Telemundo; Mezcalent A diferencia de lo que sucedió en su día con la ganadora de la primera edición de La casa de los famosos, Alicia Machado, Ivonne Montero no contempla participar como panelista en la nueva temporada del exitoso reality show de Telemundo que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego. "Yo no voy a estar de panelista, voy a estar tranquila, a lo mejor más adelante, ahorita la verdad bendito Dios tenemos muchos proyectos y vamos a estar dedicados a ello", contó la actriz mexicana en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. La protagonista de exitosas telenovelas como Anita no te rajes y La loba dio su opinión sobre los nuevos famosos que habitarán la casa que se convirtió el año pasado en su hogar. Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Mezcalent "No conozco a nadie muy cercanamente, de quien puedo decirte de [Arturo] Carmona que me cae muy bien, estuvimos ensayando en algún momento 'Amor de 3', él es un caballero; [Juan] Rivera lo conocí hace tiempo también en un reality que estuvimos, compartimos muy padre; a Paty [Navidad] no la conozco de persona pero también tiene su carácter, es una mujer muy inteligente, es una mujer audaz y Aylín [Mujica] pues también tiene lo suyo, cubana, caribeña… Va a estar muy interesante", comentó Montero, quien supera los 2 millones de seguidores en la red social Instagram. "La verdad es que todos son temperamentales, todos tienen su carácter". Rechazó proyectos La intérprete de 48 años compartió que ha tenido ofrecimientos para participar en otros programas de telerrealidad tras su triunfo en la segunda edición de La casa de los famosos, como Exatlón Estados Unidos, pero no los aceptó ya que "necesitaba recuperarme emocionalmente". Ivonne Montero Ivonne Montero | Credit: Mezcalent "La verdad es que sí hubo ofrecimientos, solamente que no entré. Hubo ofrecimientos de otros realities y yo venía de este que había sido bastante extenuante y bastante fuerte y yo necesitaba recuperarme emocionalmente y compartir con mi hija este nuevo ciclo que iba a entrar a un nuevo colegio en donde estaba ya volviendo a clases presenciales, entonces era para mí ya una responsabilidad de estar en mi casa, de estar con mi familia", explicó Montero. Lo nuevo que viene Ivonne no participará como panelista en la tercera edición de La casa de los famosos, pero ya tiene varios proyectos en puertas que la mantendrán ocupada durante los próximos meses. "Bendito Dios con muchas cosas buenas, buenas noticias de trabajo. Estamos a punto de entrar a grabar un disco, ya a finales de este mes empezamos a grabar la voz, ya tenemos alrededor de 11, 12 canciones, la mayoría son inéditos que está increíble, normalmente yo hago covers. Y estamos ya en ensayos nuevamente de 'Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve' que vamos a entrar a finales de este mes ya a dar funciones", detalló la mamá de Antonella. ¿En telenovela de TelevisaUnivision? Por si esto no fuera suficiente, la actriz podría formar parte del elenco de la nueva telenovela que se encuentra preparando el productor de La desamada y Cabo, José Alberto Castro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hicimos casting con El Güero Castro, he venido mucho a casting con ellos, esperemos que ahora sí podamos estar ahí teniendo un personaje interesante. Es una nueva telenovela, una nueva historia, el personaje está interesante, vamos a ver, primero Dios", señaló.

