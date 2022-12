¿Por qué Francisca no ha estado presente desde el martes en el estudio de Despierta América? La ausencia de la carismática conductora dominicana tiene una romántica explicación detrás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ha sido una semana de muchas emociones para Francisca. La conductora dominicana la iniciaba tomando el lunes una 'difícil' y 'valiente' decisión en su programa Despierta América (Univision): cortarse el cabello en vivo en un acto de reconciliación con su niña interior y su pelo rizado. "El día de hoy yo verdaderamente lo que quiero es hacer las paces con mi niña interior, es hacerle un regalo a esa niña y decirle que ella es bella en todas sus formas y que Dios la mandó a este mundo perfecta", expresó visiblemente emocionada la también actriz. El martes, justo un día después del que ella denominó como su día de 'liberación' y 'sanación', Francisca apareció en el programa matutino de Univision con su nuevo look y un mensaje de agradecimiento por todo el apoyo y cariño que recibió en redes sociales tras lo sucedido. Francisca Francisca | Credit: Facebook Francisca "Gracias por el apoyo compañeros y a ustedes [refiriéndose al público] también por aceptar este cambio de una manera tan positiva", expresó Francisca el martes durante el show. El miércoles, sin embargo, la que fuera ganadora de la novena temporada del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina ya no se dejó ver en Despierta América. Francisca Francisca | Credit: Facebook Francisca ¿Por qué Francisca no ha estado conduciendo durante estos días el programa? Su ausencia tiene una explicación. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca La presentadora se encuentra en España en compañía de su esposo, el italiano Francesco Zampogna, tal y como ha dejado saber la propia Francisca a través de sus historias de Instagram, donde ha estado compartiendo diferentes imágenes de lo que está siendo este inolvidable viaje. Francisca Francisca y su esposo Francesco en Madrid, España | Credit: Instagram Francisca "Buenas tardes desde Madrid, España", escribió este jueves junto a una instantánea que compartió en la citada red social en la que posa de lo más elegante junto a su pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Francesco Francesco, esposo de Francisca | Credit: Instagram Francisca La presentadora también publicó una imagen de su esposo cenando en un restaurante. "Bizcochito mío", fueron las palabras con las que publicó la instantánea.

