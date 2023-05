¿Por qué Francisca congeló un trozo del pastel de su boda y se lo ha comido ahora un año después? La copresentadora de Despierta América (Univision) sorprendió este lunes a muchos de sus seguidores al revelar que conservaba un trozo del pastel de su boda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca Francisca | Credit: Mezcalent; Facebook Francisca Francisca celebró la semana pasada su primer aniversario de boda. "Un año ya de este maravilloso día donde dijimos sí ante Dios. Que él sea nuestra guía, el centro de nuestro matrimonio y nos muestre siempre el camino para encontrarnos, preferirnos, respetarnos y amarnos. Eres una bendición Francesco Zampogna. Todo cambió contigo. Feliz aniversario amore mío", escribía la conductora dominicana a través de su perfil de Instagram. Este lunes, la copresentadora de Despierta América (Univision), quien debutó en el año 2016 en las telenovelas con Despertar contigo, sorprendió a muchos al revelar que congeló en su momento un trozo del bizcocho de su boda para comérselo ahora justo un año después. "Esto que van a ver es una tradición más anglosajona, pero mi bella wedding planner me dijo acerca de ella y lo hicimos", comenzó explicando la que fuera ganadora de la novena temporada de Nuestra Belleza Latina en un video en el que aparece en compañía de su hijo Gennaro, quien una vez más logró robarse todo el protagonismo con su carisma y simpáticas ocurrencias. Francisca Francisca | Credit: Facebook Francisca "Congelamos parte del bizcocho de la boda y un año después lo probamos y está (bueno Gennaro les dice cómo está). ¡Qué bendición poderlo compartir con mi muchachito!", señaló. Francisca Francisca y su hijo Gennaro | Credit: Facebook Francisca El motivo La presentadora explicó el significado de esta tradición que no pasó desapercibida entre sus seguidores. "Dicen que esto es un símbolo como de fidelidad y de amor eterno en la pareja, se supone que me lo tengo que comer con Francesco, le voy a dar su pedacito", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reacciones de sus seguidores "Yo no sabía que podía durar un año con un bizcocho congelado en la nevera", comentó sorprendida una de sus seguidoras. "Ojalá no se intoxiquen", se puede leer en otro de los miles de comentarios que invadieron al instante su publicación. A lo que Francisca respondió para tranquilidad de muchos: "No, está buenísimo. Sobrevivimos".

