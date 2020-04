Es muy conocido el hermetismo que Eva Mendes mantiene sobre su vida privada; incluso, sus redes sociales las utiliza para mostrar temas de su interés que estén completamente alejados de su familia. Por fin, la actriz explica cuál es la razón por la que evita dar a conocer públicamente cualquier imagen de sus hijas Esmeralda y Amada o de su pareja sentimental Ryan Gosling.

“No publico sobre mi familia directa”, advirtió Mendes a la publicación estadounidense Vanity Fair. “Siempre he tenido un límite en lo que se refiere a mi chico [Ryan Gosling] y a mis hijas. Hablaré sobre ellos, por supuesto, con límites, pero no publicaré imágenes de nuestra vida diaria. Y ya que mis hijas todavía son tan pequeñas y no entienden qué significa realmente que compartan su imagen, no tengo su consentimiento. Así que no publicaré su imagen hasta que no tengan la edad suficiente para darme ese consentimiento”.

La intérprete de Sheila Gamble en la película The other guys, advirtió que lo mismo sucede con Gosling y no le interesa dar mayores detalles al respecto porque se trata de su situación personal.

“En lo que respecta a Ryan y yo, funciona de esa manera entre nosotros: lo nuestro es privado”, agregó. “Solo publicaré flashbacks de cosas que ya están ‘ahí fuera’, como fotos de películas que hicimos juntos y cosas así. Mi hombre y mis niñas son tema privado”.

Eva Mendes aprovechó para hacer una confesión y asegurar que es una mujer muy hogareña que disfruta más pasar tiempo con su familia que en eventos sociales.

“Lo que la gente no sabe sobre mí es que me encanta estar en casa. Prefiero quedarme con nuestras niñas antes que pisar la alfombra roja”, comentó. “No me importa explicarme algunas veces. Me importan las personas y sus preguntas, así que me alegra contestar con honestidad”.