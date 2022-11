¿Por qué estas famosas no celebraron Halloween? A diferencia de Adamari López, estas celebridades no se disfrazaron este 31 de octubre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adamari Alejandra Espinoza; Adamari López; Rashel Díaz | Credit: Mezcalent; Alexander Tamargo/Getty Images; Mezcalent Las redes sociales de los famosos se llenaron este 31 de octubre de imágenes de lo más terroríficas con motivo de la celebración del día de Halloween. Adamari López, por ejemplo, se disfrazó para su programa hoy Día (Telemundo) del aterrador personaje ficticio Chucky. "Hoy estamos celebrando el día de Halloween [en hoy Día]. Muchos de ustedes yo sé que no celebran Halloween y que es una fiesta pagana, pero lo tomamos un día de broma quizás en donde nos transformamos en diferentes personajes y nos divertimos un poco, quitándole un poco quizás el peso de lo que es la celebración", expresó la carismática conductora de origen puertorriqueño a través de un video que compartió este lunes desde su página de Facebook. "Respetamos a los que no lo celebran y entendemos perfectamente las creencias de cada uno, pero a la misma vez también continuamos con celebraciones o tradiciones de este país en donde vivimos", agregó la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje y Amigas y rivales. Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Adamari López Adamari López en hoy Día (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Adamari Adamari López y Stephanie Himonidis en hoy Día (Telemundo) | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Aunque la lista de celebridades que sorprendieron con aterradores disfraces este 31 de octubre es interminable, hubo algunos famosos que dijeron no como cada año a la celebración de Halloween. Este fue el caso de la exconductora de las mañanas de Telemundo Rashel Díaz, quien dejó claro este lunes a través de sus historias de Instagram que en su casa no se celebra este día. "Yo no celebro Halloween, es más estoy feliz porque ya llevo 3 años en los que no tengo que disfrazarme porque ya yo no estoy en el programa y eso era algo que yo tenía que hacer [porque] estaba en el programa, aunque no me disfrazaba de nada diabólico y eso el programa siempre me lo respetaba", compartió la conductora y empresaria de origen cubano. Rashel Díaz Rashel Díaz | Credit: Mezcalent "Obviamente yo respeto a todo el mundo, pero no es algo que nosotros celebramos, así que ya llevo 3 años donde el 31 de octubre es un día para mí normal donde trabajo, donde hago todo y nada de disfraces de Halloween", señaló la excompañera de trabajo de Adamari. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandra Espinoza fue otra de las celebridades que no festejó Halloween. La conductora y actriz mexicana ha explicado en varias ocasiones por qué no comulga con esta celebración. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent "Para mí sí es importante no celebrarlo porque […] dentro de mi cabeza o dentro de lo que para mí significa Dios en mi vida sí es faltarle el respeto de la forma en la que Dios a mí me bendice", explicaba en noviembre del año pasado Espinoza en su pódcast 'Entre hermanas'. Tanto es así que la que fuera ganadora de la primera edición del reality show Nuestra Belleza Latina (Univision) expresó recientemente su molestia a través de las redes sociales por cómo la escuela de su hijo Matteo ha manejado su decisión como familia de no celebrar Halloween.

