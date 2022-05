¿Por qué Clarissa Molina no estuvo en la boda de Francisca? La ausencia de la copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) en la boda religiosa de su compatriota Francisca ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Clarissa Molina; Francisca y y su esposo Francesco | Credit: Instagram (x2) Karla Martínez, Jomari Goyso, Alan Tacher, Satcha Pretto… La lista de rostros de Univision que dijeron presente en la boda religiosa de Francisca y Francesco Zampogna el pasado fin de semana en República Dominicana es extensa. Pero entre las casi 200 personas que fueron testigos de este momento tan único y especial en la vida de la carismática presentadora de origen dominicano hubo varias e importantes ausencias, entre ellas la de su compatriota Clarissa Molina. La copresentadora del programa El gordo y la flaca (Univision), quien al igual que Francisca se dio a conocer en la novena temporada del exitoso reality show Nuestra Belleza Latina, no estuvo presente en el esperado 'sí, quiero' entre Francisca y el padre de su hijo. "¿Por qué no fuiste a la boda de Francisca?", "Queremos saber por qué no fuiste a la boda", "Pensé que estarías en la boda de Francisca", "Te extrañamos en la boda de Francisca", comenzaron a escribir muchos de sus seguidores a través de las redes sociales ante su sonada ausencia. Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina Pero, ¿por qué no estuvo Clarissa en la boda? ¿Será que no fue invitada? Nada más lejos de la realidad. La también actriz dominicana confirmó este lunes en el programa que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina que sí fue invitada a la boda. "Claro que Francisca me invitó, no fui, pero Francisca me invitó, hablamos, le mandé un regalito a Francisca y a Francesco también, la felicité, hablamos, es más al otro día durante el party que ella tenía ella y yo hablamos también", dejó claro la ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP. Entonces, ¿por qué no asistió a la boda de su amiga? Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina "No pude ir, es algo obviamente que no puedo decir acá, pero yo hablé con ella, ella sabe lo qué pasó y ya", explicó Clarissa, quien supera los 3 millones de seguidores en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que no pudo estar presente, Clarissa estuvo muy pendiente de todo lo que pasaba en la boda a través de las redes sociales y hasta un mensajito envío a la novia. "Fran, la felicidad te brota por los poros en cada imagen que veo. Que Dios te bendiga gratamente. Y este nuevo camino el respeto, el amor y confianza sean los pilares. Sabes que desde aquí celebrándote por todo lo alto. Viva el amor y la familia. Dios los bendiga", compartió el fin de semana en sus historias de Instagram junto a una foto de Francisca vestida de novia.

