¿Por qué Clarissa Molina no desfiló por la alfombra de Premio Lo Nuestro? La conductora y actriz dominicana siempre ha derrochado belleza y glamour en cada alfombra de esta importante entrega anual de premios. Este año, sin embargo, no se dejó ver en ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clarissa Molina Clarissa Molina | Credit: Instagram Clarissa Molina Desde Francisca hasta Lili Estefan, pasando por Pamela Silva, Michelle Galván, Alejandra Espinoza, Raúl González, el chef Yisus, Alan Tacher… Los talentos de Univision [casi] al completo desfilaron anoche vestidos con sus mejores galas por la alfombra magenta de la 35ª edición de la entrega anual de Premio Lo Nuestro, que se transmitió en vivo desde el Miami-Dade Arena. Varias de las conductoras de la cadena hispana pasaron a formar parte de la lista de 'Las mejores vestidas' de la noche de People en Español, como fue el caso de Espinoza, quien se decantó por una propuesta negra y fucsia de Kamilla Purshie adornada con una rosa, o Pamela Silva, que deslumbró con un diseño de Virgilio Madinah elegido por la estilista Karla Birbragher. La gran ausente fue Clarissa Molina, quien este año no desfiló por la alfombra magenta. Clarissa Molina Clarissa Molina y su look para Premio Lo Nuestro | Credit: Instagram Clarissa Molina La ausencia de la presentadora y actriz dominicana no pasó desapercibida en las redes sociales debido a que siempre ha sido un rostro que ha desfilado por este tipo de alfombras. "¿En dónde está Clarissa? Se te extraña en los premios" o "Hace falta Clarissa en estos premios" fueron algunos de los comentarios que se vertieron a través de las redes sociales. Clarissa Molina Clarissa Molina y su look para Premio Lo Nuestro | Credit: Instagram Clarissa Molina Aunque no desfiló por la alfombra, la copresentadora de El gordo y la flaca (Univision) sí dijo presente en la entrega de premios de mayor trayectoria de la música latina en EE.UU. La que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina VIP, de hecho, compartió un video a través de las redes sociales en el que aparece modelando el vestido que eligió para la ocasión. "En una misión especial", escribió junto a la grabación. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. "Se te extraña engalanando la alfombra Clarissa", comentó una seguidora. "Hasta a mí me hizo falta", reconoció la presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN No pudo llegar a tiempo Clarissa compartió a través de sus historias de Instagram que no pudo llegar a tiempo para desfilar por la alfombra. "Señores yo estoy llegando aquí, no pude ni hacer la alfombra. ¿Y este tráfico señores? Bueno, nos veremos adentro", dijo mientras se encontraba aún en el interior de su vehículo camino al evento.

