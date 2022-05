¿Por qué Carlos Calderón no estuvo en la boda de Francisca? El copresentador de Despierta América (Univision) no pudo asistir el pasado fin de semana a la boda religiosa de su compañera por un motivo de fuerza mayor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca quería "una boda de princesa" que dejara a todos sus invitados sorprendidos y así fue. La copresentadora de Despierta América (Univision) y su esposo, el italiano Francesco Zampogna, se juraron amor eterno ante Dios el pasado viernes 6 de mayo en una boda en ensueño celebrada en República Dominicana en la que se cuidó hasta el más mínimo detalle. Entre las cerca de 200 personas que acompañaron a Francisca en este día tan especial e inolvidable se encontraban la mayoría de sus compañeros del programa matutino de Univision, como Karla Martínez, Alan Tacher, Satcha Pretto y Jessica Rodríguez. "Queridos Francisca y Francesco gracias por invitarnos a su boda. Nos encantó verlos tan felices, rodeados de la gente que más los quiere y destilando tanto amor. ¡Qué Dios bendiga su matrimonio por siempre"", escribió Pretto a través de su perfil de Instagram. "Gracias Francisca, dichosos de compartir este día contigo", compartió por su parte Tacher, quien acudió a la ceremonia acompañado de su esposa, la actriz Cristy Bernal. Pero no todos los rostros de Despierta América asistieron a la boda de Francisca. "¿Y Carlitos Calderón?", "¿Dónde dejaron a Carlitos Calderón?", comenzaron a preguntarse muchas personas en las redes sociales al darse cuenta de que el conductor no estaba en la boda. ¿Por qué no estuvo Carlos Calderón en la boda? Al igual que el resto de presentadores de Despierta América, Carlos fue invitado a la boda de Francisca, pero un motivo de fuerza mayor le impidió viajar a República Dominicana. Carlos Calderón Carlos Calderón | Credit: Mezcalent Fue su pareja y madre de su hijo, la modelo y actriz venezolana Vanessa Lyon, la que dio a conocer el pasado fin de semana a través de sus historias de Instagram lo sucedido. "Carlos tenía el pasaporte vencido y el pasaporte del bebé no ha llegado todavía y obvio yo sin mi bebé no me voy porque hasta pensé en ir yo sola", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Vanessa reconoció que le hacía mucha ilusión poder ir a la boda, especialmente porque sería el primer viaje que haría en compañía de su hijo, pero desafortunadamente "no se pudo". "Francisca es de esas mujeres que te da gusto que cumplan su sueño de princesa de cuento, es hermosa y además porque era increíble viajar por primera vez con bebé", aseveró.

