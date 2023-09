Por primera vez, Erik Rubín estalla ante la prensa ¿qué sucedió? Tras trabajar en el ambiente artístico desde que era un niño, Erik Rubín siempre había tenido un trato cordial con los medios de comunicación, hasta ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que Erik Rubín trabaja en el medio del espectáculo desde que era un niño y formaba parte del grupo Timbiriche. Desde entonces, su relación con los medios de comunicación ha sido siempre de respeto y amabilidad; es el mismo trato que maneja su todavía esposa Andrea Legarreta y las hijas de ambos, Mía y Nina, quienes también son artistas. Por ello, llamó la atención que el cantante estallara ante la prensa durante un evento público. Todo ocurrió cuando el famoso y su primogénita acudieron al reestrenó de la obra El Mago. The Wiz. Cuando los representantes de los medios se acercaron a cuestionarlos sobre diversos temas, la conversación se estaba dando de manera habitual. Sin embargo, una reportera comenzó a cuestionarlo nuevamente si Apio Quijano había sido el responsable de la separación de Andrea Legarreta por el beso que se daban en un concierto, un tema que el intérprete de "Con todos menos conmigo" había aclarado en repetidas ocasiones. "Es parte del show. Piensen lo que quieran, no me importa. Lo tú o tú digan no me importa. Ni lo que piense la gente", advirtió Rubín, visiblemente molesto, a los medios de comunicación. "¿Qué tema va a haber con Andrea [Legarreta]? Si dormimos juntos ¿tú crees qué habría tema?". Erik Rubín Credit: Carlos Tischler/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la insistencia de dicha persona, el famoso se dirigió directamente a ella y, tras responder, se alejó de la prensa. "Entonces, tú habla con el Apio [Quijano] y cancélale las bromas. Y, entonces, también voy a cancelar mis bromas. Entonces, como tú vas a pensar mal de mí, no voy a hacer mis shows. Y entonces en el 90s [Pop Tour] ya no vamos a hacer nada el Apio y yo para que no pienses tú, o digas o demos a entender cualquier otra cosa", concluyó. Cabe destacar que posteriormente, según informaron otros medios de comunicación, Erik Rubín regresó más calmado a hablar con la prensa y explicó que no le gustaban ese tipo de insinuaciones y, mucho menos, delante de sus hijas.

