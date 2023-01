Tras sufrir influenza, se revela el estado de salud de Silvia Pinal Durante la temporada navideña de 2022, se dio a conocer que Silvia Pinal había sufrido un importante problema de salud ¿cómo sigue la legendaria actriz mexicana? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diciembre de 2022, se dio a conocer que Silvia Pinal había sufrido influenza; lo cual, puso en riesgo la salud de la actriz, quien tuvo otros padecimientos importantes el pasado año que encendieron las alarmas. Ahora, se da a conocer cuál es el estado de la protagonista de la película Viridiana. "Si fue duro un par de días, a mí también me dio [influenza]. Y ya, gracias a Dios, salimos todos [de la enfermedad]", explicó Luis Enrique Guzmán, hijo de Pinal, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Le están dando vitaminas, aminoácidos. Le están levantando el sistema inmunológico y checarla, nada más. Estarla monitoreando. Exponerla de cualquier manera, es probable que se haya contagiado en cualquiera de esas situaciones". Respecto a los rumores que aseguran los hijos de la también productora están enfrentados por la herencia y la ruptura de la familia es inminente, Guzmán dio a conocer lo qué ocurre y reveló que celebraron todos juntos la llegada del año nuevo. "La pasamos lo más prudentemente [por la salud de mi madre], pero juntos", mencionó. "Cada quien dirá lo que quiera, pero la verdad es otra, la conocemos nosotros a puerta cerrada y, la verdad, no sé ni por qué tirarme a mí o querernos separar cuando no hay broncas entre nosotros. Y si hubiera, no sería la primera familia que fuera disfuncional en México". Silvia Pinal Silvia Pinal | Credit: Alamy/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Finalmente, Luis Enrique Guzmán dio a conocer que también ha terminado con los conflictos que tenía con su esposa Mayela Laguna y ahora todo está en orden. "Muy bien, vamos muy a gusto, la verdad. Eso es lo que queremos [Mayela y yo], sacar adelante al niño [Apolo] y de alguna manera alejarlo de todo el rollo que se arma por fuera", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tras sufrir influenza, se revela el estado de salud de Silvia Pinal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.