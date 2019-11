¡Por fin! William y Harry juntos, pero no revueltos Los duques de Cambridge y los duques de Sussex coinciden por primera vez en un acto público tras el polémico documental que pareció confirmar el distanciamiento entre los hermanos. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace un mes ahora del polémico documental en el que el Príncipe Harry mencionó que él y William iban por diferentes caminos, lo que dio lugar a un sinnúmero de especulaciones acerca del momento de la relación que atraviesan entre ellos los hijos de Diana de Gales. “Somos hermanos y siempre lo seremos, aunque ahora nuestras vidas van por diferentes caminos”, aseguró el famoso pelirrojo ante las cámaras. Image zoom Getty Images Hoy, por primera vez en un acto público, los hermanos han coincidido bajo el mismo techo después de que las declaraciones de Harry salieran a la luz, acompañando a la reina Isabel durante un concierto en el Albert Hall con motivo del Día del Recuerdo, en una celebración más de las que se han sucedido esta semana con motivo de los caídos en la Primera Guerra Mundial. Como es de rigor, todos portaban una amapola roja en la solapa. Image zoom Getty Images En un acto al que acudió la familia real casi al completo, ocuparon sus respectivos lugares según el protocolo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La Reina Isabel, entre los duques de Cambridge y el príncipe Carlos acompañado por Camilla Parker, quien recientemente estuvo enferma, mientras que Harry y Meghan se encontraban sentados tras el primer ministro, Boris Johnson y su esposa Carrie Symonds. Image zoom William y Harry llegaron por separado y acompañados por sus esposas. Image zoom De momento no han trascendido imágenes en donde podamos ver a William, Kate, Harry y Meghan juntos. Quizá eso pueda suceder mañana cuando los cuatro vuelvan a coincidir en el servicio que se celebra el domingo por el Remembrance Day, del que estaremos pendientes. Image zoom No habíamos visto juntas a Meghan Markle y Kate Middleton desde el pasado verano, cuando ambas asistieron en familia a un partido de polo con sus hijos. Image zoom Al parecer, hay diferencias de criterio entre las cuñadas, algo que se rumorea habría fomentado el distanciamiento entre los hermanos. Advertisement EDIT POST

