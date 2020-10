Close

¡Por fin juntos! ¡Gabriel Soto celebra muy romántico el cumpleaños de Irina Baeva! Después de su aventura en Nueva York, la bellísima actriz rusa pasó su cumpleaños junto al amor de su vida, el ex de Geraldine Bazán. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy es un día muy especial para la actriz de origen ruso Irina Baeva… ¡Cumple 28 años! Después de pasar una temporada en la ciudad de Nueva York para perfeccionar su inglés y tomar algunas clases, hoy por fin pasará una merecida velada romántica con su enamorado, Gabriel Soto. El actor, quien está grabando la novela “¿Te Acuerdas de Mí?” quiso celebrar una vez más su amor públicamente felicitando a la cumpleañera con un mensaje de lo más encantador. “Afortunadamente ya estoy contigo en tu cumpleaños para poder decirte en persona y a tus ojos, tan pero tan hermosos, todo lo que siento por ti....”, comenzaba un romántico Soto. “Así que por aquí solo escribiré que no hay palabras que llenen y describan todo lo que siento por ti y el amor que te tengo ❤❤❤. Gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo”, escribió. “Te AMOOOO con todo mi ser ❤❤❤❤. HAPPY BIRTHDAY my beautiful gorgeous bae Irina”, dijo para finalizar. No solo eso, también le regaló a su novia este hermoso ramo de rosas rojas. La ojizarca actriz lo compartió en sus stories y escribió sobre la imagen, “Te amo, Gabriel”. Image zoom IG Irina Baeva Otro de los seres más queridos de la actriz, su atractiva hermana, también quiso felicitarle así en las redes: “¡Mi otra mitad! ¡Soy una hermana muy bendecida y estoy tan orgullosa de ti!”, escribió. “Eres todo para mí, te quiero muchísimo”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace solo seis semanas, ella también celebró su cumpleaños. El pasado 8 de septiembre cumplió 29 y con esta tierna serie de fotos de la infancia, la actriz recordó a su hermana mayor con esta cariñosa dedicatoria: “Aunque nacimos con 1 año de diferencia, desde siempre todo lo hacíamos juntas. Mi hermana, mi mejor amiga, mi confidente, consejera, cómplice - todo en una - eres y siempre serás uno de los mejores regalos de mi vida”, escribió. “Te amo y te extraño infinitamente. Feliz cumpleaños. Que la vida te siga llenando de felicidad, y siempre estaré ahí para ti cuando me necesites, y cuando no también jajaja!” , terminó añadiendo el hashtag de “siempre juntas”. ¡Muchas felicidades, Irina!

