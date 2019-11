¡Por fin! Jacky Bracamontes muestra su figura al completo tras la cirugía e impacta con su cambio A un mes de su paso por quirófano, la actriz mexicana muestra sin censura los visibles cambios en su figura y la conclusión es fácil ¡está más guapa que nunca! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ha sido la cirugía estética más comentada de los últimos tiempos. Era la propia Jacky Bracamontes quien a través de sus redes sociales anunciaba un retiro temporal debido a su paso por quirófano para hacerse unos "arreglitos" estéticos. Estuvimos pendientes de su recuperación, de la cual sigue en proceso, tras una intervención que como ella misma reconoció no fue nada fácil. La actriz no sólo se reconstruyó, que no aumentó, el pecho después del desastre que dejan cuatro embarazos, sino que se arregló la zona de la pancita también muy afectada por los bruscos cambios del cuerpo. Menos adolorida, la también presentadora se animó a ir a trabajar a su programa Netas Divinas donde ya la hemos podido ver de cuerpo entero y en excelente forma. Además, ha publicado unas imágenes en sus redes que dejan ver el espectacular tipo que se le ha quedado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A juzgar por las imágenes y, especialmente, su sonrisa, se nota que su estado de ánimo también está mucho mejor. Los fuertes dolores de las heridas en pleno proceso de recuperación le han mantenido muy incómoda y sin poder hacer cosas tan básicas como bañarse. Lo peor parece que ya pasó y ahora el efecto del bisturí empieza a dejarse ver. Todavía no ha optado por usar escotazo pero tampoco es necesario. Estas imágenes demuestran que se ha hecho un buen trabajo y, lo más importante, que Jacky está encantada de la vida. La presentadora de La Voz tiene una agenda repleta de compromisos que va a poder cumplir al pie de la letra gracias a su rápida recuperación. Como siempre, y haciendo honor al título de tu otro programa, ¡estás divina Jacky! Advertisement

