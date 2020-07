¡Por fin! Erika Zaba recibe los últimos resultados del test de coronavirus En un divertido video la cantante de OV7, quien dio positivo de coronavirus hace tres semanas junto a su bebé, su marido y su persona de confianza en casa, reveló los resultados de su última prueba. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Erika Zaba la popular cantante de OV7, sorprendió hace semanas con una noticia que ni ella misma podía creer... ¡Todos en su casa dieron positivo de coronavirus! “Hay situaciones que uno no puede controlar por más que te cuides. Ahora fue mi caso y el de mi esposo, dimos positivo en COVID, estamos bien, cuidándonos mucho y tomando todas las precauciones para que salir bien de esto”, aseguró en ese momento. “Todavía no creo que les esté diciendo esto”, dijo incrédula, ya que según ella sí se estaban cuidando y no tenía idea de dónde o cómo se contagiaron. Image zoom IG/Erika Zaba Además de su esposo y su bebé, también Angelina, la persona que les ayuda en casa, los cuatro padecieron de la temida COVID-19. Por fin la cantante pudo compartir la feliz noticia del último resultado de sus nuevas pruebas... ¡Y dieron negativo de coronavirus! “¡Llevamos ya diecinueve días en confinamiento! Muy estricto, un confinamiento dentro del confinamiento!” aseguró nerviosa a punto de ver los últimos resultados de su prueba. En un divertido video colgado en sus redes, pudo verse cómo se hacían el test de la COVID-19 y su alegría al abrir los sobres con el resultado, que dio negativo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El anunció de que padecían de coronavirus, llegó justo después de la feliz celebración de su aniversario de bodas. “Tres años atrás empezamos una etapa nueva el uno al lado del otro. ¡Fue una boda de ensueño! Todo hermoso, y las personas que más amamos, ahí, todas reunidas para celebrar nuestro día”, escribió bajo el video. Y agradeció a su esposo, Francisco Oliveros: “Gracias, mi amor, por cada momento que hemos vivido desde entonces. Te amo ❤”. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

