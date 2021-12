Por decisión propia, muere el director Jaime Osorio Márquez A los 46 años, falleció Jaime Osorio Márquez ¿qué fue lo que sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 23 de diciembre, Jaime Osorio Márquez decidió dejar de luchar contra el cáncer que padeció por doce años, según menciona el diario colombiano el espectador, y, haciendo uso de su derecho a una muerte digna, solicitó la eutanasia, según han informados medios locales. Incluso, el productor y amigo cercano del director de cine, Jorge Forero, le dedicó un mensaje donde mencionó lo ocurrido. "[Jaime Osorio Márquez] decidió, muy conscientemente, que era suficiente y que hizo todo en la vida como se le dio la gana, incluso decidir su muerte digna. No lo venció la enfermedad y nada lo mató", escribió Forero en un mensaje que dio a conocer el periódico de Colombia El Tiempo. "La semana pasada me invitó ajiaco y me contó su decisión. Llevo una semana llorándolo y admirándolo, me queda un hueco que tendrá una planta que florecerá y que siempre me recordará la fortuna de haberlo conocido", Ambos trabajaban en la película Monstruo, que dejó inconcluso el fallecido cineasta, quien era originario de Cali. El gremio cinematográfico lamentó este fallecimiento. "La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas lamenta profundamente la muerte del director colombiano Jaime Osorio Márquez. No tenemos palabras para describir este momento tan doloroso. Solo acompañar a sus familiares y amigos en este momento. Mucha paz y luz en este día", escribió en su cuenta de Instagram. Jaime Osorio Márquez Credit: Jaime Osorio Márquez Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, el gobierno se pronunció a través del Ministerio de Cultura. "Desde el Ministerio de Cultura lamentamos el fallecimiento del director colombiano, Jaime Osorio, conocido por grandes producciones como: El páramo, Siete cabezas y la serie Mil colmillos (HBO). Enviamos un mensaje de condolencias a sus familiares y amigos", dijeron en su cuenta de Twitter. Jaime Osorio Márquez decidió utilizar el recurso de la eutanasia, debido a que Colombia es el único país de América latina en una opción legal, siempre y cuando el paciente manifieste su deseo de morir, es diagnosticado con una enfermedad incurable y cuenta con la asistencia de un médico calificado.

