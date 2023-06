Por complicaciones en el parto, murió la atleta olímpica Tori Bowie Tras llevar a cabo la autopsia correspondiente, se detallan las causas de la muerte de Tori Bowie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tori Bowie Credit: Matthias Hangst/Getty Images El 2 de mayo de 2023, fue localizada sin vida, al interior de su casa en Florida, Estados Unidos, Tori Bowie, quien estaba en su octavo mes de embarazo. Tras esta situación, se llevó a cabo la autopsia correspondiente. Poco después del mencionado hallazgo, el Departamento del Sheriff del Condado de Orange confirmó a People que Bowie, efectivamente, fue encontrada muerta en su casa después de que se les pidiera que "realizaran un control de bienestar de una mujer de unos 30 años de la que no habían visto ni oído hablar en varios días". De acuerdo con el informe obtenido por People de la Oficina del Médico Forense del Condado de Orange de Florida, la atleta de 32 años tenía un "feto bien desarrollado" y estaba en trabajo de parto en el momento de su fallecimiento. Estaba embarazada de unos ocho meses y su deceso fue declarado natural. El documento también menciona que las "posibles complicaciones" que contribuyeron a la muerte de Bowie incluyen "dificultad respiratoria y eclampsia". Esta última es una "complicación rara pero grave de la preeclampsia", según la Clínica Cleveland, que señala que la preeclampsia puede causar presión arterial alta y daño a los órganos. Luego de darse a conocer estos datos, la representante de Bowie, Kimberly Holland, habló sobre la muerte de Bowie. "Desafortunadamente, muchas personas, incluidos los medios, especularon que ella se hizo algo a sí misma; lo cual, es muy doloroso", mencionó en un comunicado al medio estadounidense CBS News.. "Entonces, con suerte, ahora que conozco la verdad, habrá muchas disculpas". Tori Bowie Credit: Quinn Rooney/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia de la muerte de la tres veces medallista olímpica en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, fue dada a conocer por su empresa de representación. Icon Management. "Estamos devastados de compartir la triste noticia de que Tori Bowie ha fallecido", mencionó dicha compañía en su cuenta de Twitter. "Perdimos una clienta, una querida amiga, una hija y una hermana. Tori fue una campeona ¡un faro de luz que brilló tanto! Estamos verdaderamente desconsolados y nuestras oraciones están con la familia y los amigos". Después de ganar las mencionadas preseas en los Juegos de 2016, Mississippi hizo del 25 de noviembre el "Día de Tori Bowie", un honor que la deportista calificó de "especial" y "humillante".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Por complicaciones en el parto, murió la atleta olímpica Tori Bowie

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.