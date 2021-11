La Lista VIP: Por amor o por dinero, los Latin Grammy, Ghosbusters: Afterlife y más Propuestas interesantes para que planifiques tu agenda cultural y no te aburras ni un minuto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elige entre una amplia selección de actividades: Por amor o por dinero, nuevo reality por amor o por dinero carlos ponce Credit: Telemundo Por amor o por dinero es un reality repleto de adrenalina y sorpresas en cada episodio de dos horas de lunes a viernes, donde los televidentes verán cómo los concursantes se van emparejando para competir en una serie de retos mentales y físicos. Cada noche, una pareja ganadora obtendrá una recompensa que podrá compartir con otros dos concursantes de su elección y, todos los viernes, un concursante recibirá una nominación para retirarse del Oasis. Conducido por Carlos Ponce, el show estrena hoy 17 de noviembre en Telemundo a las 7pm/6c. Opción de película: Ghosbusters: Afterlife Cuando una madre soltera y sus dos hijos se mudan a una nueva ciudad, pronto descubren que tienen una conexión con los Cazafantasmas originales y el legado secreto de su abuelo. Ghostbusters: Afterlife, protagonizada por Paul Rudd, Bill Murray, Finn Wolfhard y McKenna Grace, estrena en salas de cines del país el 19 de noviembre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Qué emoción! ¡Nueva reina! ¡Este domingo tendremos una nueva reina! De un total de las diez candidatas que participaron en la duodécima temporada de NBL 2021, solo cuatro de ellas lograron llegar a la gran final de la competencia. Lupita Valera, Sirey Morán, Génesis Suero o Fabién Laurencio de la Concepción, ¿quién crees gane la competencia? La gala de final de Nuestra Belleza Latina 2021 será transmitida por Univision el domingo 21 de noviembre a las 8:00 PM, Hora del Este. La noche más importante de la música latina latin grammy 2021 Credit: Cortesía Bajo la conducción de Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Roselyn Sánchez, la noche más importante de la música latina, Los Latin Grammy, se trasmitirán en vivo el jueves, 18 de noviembre a las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro) por Univision. Podrás disfrutar de presentaciones en vivo de Bad Bunny, Alejandro Fernández, Juanes, Ozuna, Danna Paola y muchos más. Espíritu navideño spotify el alfa cancion navidad Credit: Spotify Deja atrás "Feliz navidad" y "Mi burrito sabanero" – El Alfa y Spotify se han unido para difundir la alegría navideña con "Prende el Arbolito'' con El Cherry Scom, una canción original que puedes escuchar en Spotify Singles: Holiday Edition. "Para mí, esta canción significa algo súper importante porque ésta es mi época favorita del año, por eso, crear esta canción fue simplemente increíble", dijo El Alfa.

