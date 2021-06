Poncho Lizárraga de luto por la muerte de un ser querido muy cercano El líder de Banda El Recodo lamenta la muerte de un ser muy especial para su familia y la legendaria banda formada por su padre, Don Cruz Lizárraga. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El músico y productor Alfonso Poncho Lizárraga compartió una triste noticia con sus seguidores la noche de este martes, al anunciar la partida de una persona muy especial en su vida y la de su familia. Con un emotivo mensaje en sus redes sociales, el líder de la legendaria Banda El Recodo se despidió de su padrino, Rosario Uriarte, quien falleció este martes en California. "Dios se acordó de un gran ser humano ejemplar. Un buen esposo, buen padre, buen abuelo, buen compadre, buen amigo, buen jardinero, buen golfista, buen cocinero y el mejor padrino", escribió el clarinetista junto a una fotografía al lado del fallecido en su cuenta de Instagram. "Mi corazón está triste, pero estoy seguro que Dios tendrá a mi padrino en un mejor lugar al lado de él". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poncho Lizarraga Credit: Instagram/@poncholizarraga Poncho compartió que su padrino no solo fue una figura esencial en su vida personal, sino que además fue un apoyo incondicional para sus padres, Don Cruz Lizárraga y Doña Chuyita de Lizárraga, durante sus primeros años de matrimonio y una persona clave para Banda El Recodo en sus primeras giras por Estados Unidos en los años noventa. A pesar de la muerte del fundador de la banda en 1995, Uriarte mantuvo una estrecha relación con la familia del músico a través de los años y hasta el último día de su muerte, por lo que su recuerdo vivirá por siempre en la memoria del clarinetista. "Padrino Chayo, siempre lo recordaremos", aseguró Poncho en su escrito. Tras la inesperada noticia, el músico se prepara para retomar su agenda laboral al lado de la banda y regresar a los escenarios con su tan esperada gira musical por Estados Unidos tras la pandemia.

