Poncho Herrera revela la razón por la que no formará parte del regreso de RBD El cantante y actor ha sido fuertemente criticado por no unirse a sus excompañeros del grupo musical. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fanáticos lo vaticinaron y sus compañeros lo confirmaron, pero ahora es Alfonso Poncho Herrera, quien revela las verdaderas razones por las que no se unirá al recuentro del popular grupo RBD. Luego de las críticas obtenidas y el disgusto de sus seguidores por rehusarse a acompañar a Dulce María, Christopher Uckerman, Christian Chávez, Maite Perroni y Anahí en el escenario, el cantante y actor se defiende y asegura que los motivos están fuera de su control. Según Herrera, no podrá formar parte del tan esperado regreso de la agrupación debido a compromisos de trabajo previamente adquiridos. "Voy a estar trabajando, amigos", expresó en el matutino Despierta América (Univision). "Lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poncho Herrera Poncho Herrera | Credit: Mezcalent Herrera negó que se avergüence de haber formado parte del mundialmente exitoso grupo musical, como algunos cibernautas han asegurado. "Yo estoy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, estoy agradecido, y seguiré agradecido. Simple y sencillamente, estoy feliz por los proyectos que tengo ahorita y creo que una cosa no va peleada con la otra", dijo. RBD RBD | Credit: Mezcalent Tras el anuncio y las críticas dirigidas al exmiembro de la banda, Perroni salió en defensa de su excompañero y pidió respeto por su decisión. "Yo creo que tenemos que respetar las decisiones personales y profesionales de cada quien", expresó a la prensa mexicana. "Eso no tiene nada que ver con el cariño y el amor que hay entre nosotros. Son decisiones que nos llevan a distintos lugares, nada más". Se espera que la prometedora gira mundial de inicio el próximo año.

