Poncho Herrera manda un mensaje a su exnovia, Dulce María, tras no haber sido invitado a su boda La mayoría de sus compañeros fueron invitados menos él. El ex RBD reacciona a esta decisión de la cantante y le envía un mensaje. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Vivieron uno de los romances más intensos durante su etapa en Rebelde tal y como la propia Dulce María confesó, sin embargo, el tiempo les ha llevado por caminos diferentes. Tanto que Alfonso Herrera ni siquiera fue invitado a la boda de su compañera de grupo y telenovela entonces. El actor se quedó sorprendido ante las cámaras al ser preguntado por la boda de su colega y confesó no saber nada. “No sabía que ya iba a suceder”, dijo de buenas maneras cuando fue cuestionado. Y lejos de crear una polémica, Poncho quiso mandar un mensaje a la que un día fue su amor adolescente. “Todas las felicitaciones del mundo”, dijo con mucha educación. La boda de Dulce María ha dado mucho de qué hablar, especialmente tras la ausencia no de uno, sino de todos sus compañeros, en su día una gran familia con la vivió prácticamente 24/7. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Chávez, otro de sus integrantes compartió que desafortunadamente no pudo asistir por asuntos de trabajo que no pudo cancelar en el último momento. Eso sí, se mostró feliz por la unión en matrimonio de Dulce. “Sabe que le deseo lo mejor”, expresó sincero. En su caso reconoce que sí le invitó y que lo hizo de forma personal. “Sí, sí me invitó, ella me habló directamente a mí y lo platicamos”, aclaró a los micrófonos allí presentes. Quien todavía no se ha pronunciado al respecto ha sido la propia protagonista. Dulce María está alejada de las redes desde que se casara con cosas más importantes de las que preocuparse, por ejemplo, su luna de miel. Advertisement EDIT POST

