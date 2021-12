ExRBD anuncia su separación Poncho Herrera revela termina su relación sentimental con la madre de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras cinco años de matrimonio y dos hijos, Alfonso Herrera anunció su separación de Diana Vázquez. El exRBD fue el encargado de dar a conocer esta información. "Como saben, siempre he mantenido al margen mi vida personal de lo profesional, pero el cariño y respeto que se merece mi familia, el público y los medios de comunicación que han seguido mi carrera, por única ocasión emitiré una declaración sobre la situación por la que estamos atravesando", mencionó en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter. "Desde hace tiempo, Diana Vázquez y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos; siempre deseándonos lo mejor, con mucho cariño y respeto. Seguimos siendo grandes amigos y aliados por la hermosa familia que hemos formado", agregó. "Diana se convirtió en mi cómplice de travesía y con ella hemos dado vida a nuestros adorados hijos. Es una madre excepcional; una mujer fuerte y tiene un corazón enorme". Alfonso Herrera El actor enfatizó en lo importante que es conservar su intimidad fuera del ojo público. "Si algo nos destacó como pareja fue mantener privada nuestra vida familiar", enfatizó. Alfonso Herrera y con su esposa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poncho Herrera aprovechó para agradecer el apoyo y pedir respeto, para su familia y para él, durante este proceso difícil. "Asimismo, quiero decir a mis seguidores, que agradezco las muestras de cariño que me han dado a lo largo de mi trayectoria profesional y personal, y sé que en estos momentos no será la excepción, a ellos un abrazo desde el corazón", mencionó. "A ustedes, estimados medios de comunicación, les pido empatía y comprensión", comentó. "Sé que esta información podrá causar interés, pero les pido respeto para Diana y mi familia, porque buscamos estar tranquilos en este nuevo capítulo de nuestras vidas, ahora de una forma diferente. Así que no daré más declaraciones al respecto".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ExRBD anuncia su separación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.