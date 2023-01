Poncho Herrera se enfoca en su carrera de actor mientras RBD prepara su última gira El exintegrante del popular grupo declinó formar parte de la serie de conciertos del reencuentro, que dará inicio en agosto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que sus excompañeros de RBD anuncian por todo lo alto las fechas para la esperada gira del reencuentro, Alfonso Poncho Herrera da a conocer un gran logro en su carrera como actor. Luego de declinar participar en la serie de conciertos de la popular banda musical, Herrera finalmente reveló que trabajará mano a mano con el reconocido productor y director Zack Snyder en un prometedor proyecto para Netflix. "Cuando entré al set de Zack sentí que estaba filmando una película chiquita, pero de repente volteé a mi alrededor y vi el monstruo del que se trataba", dijo el actor de 39 años al diario El Universal. "Al terminar, le agradecí a todo el equipo y les dije: 'No sé s vuelva a estar en una película de estas características, pero lo que me llevo son grandes amigos'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poncho Herrera Poncho Herrera | Credit: Mezcalent Al igual como lo siguen siendo Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Chrisitan Chávez. Herrera ha demostrado su apoyo y buenos deseos hacia sus excompañeros musicales, pero dejó en claro que, en esta etapa de su vida en la que es responsable de dos pequeños que lo esperan diariamente en casa, sus prioridades han cambiado. "Cuando tienes hijos, ya nada es para ti. Te das cuenta de que absolutamente nada va a volver a ser para ti y estoy aquí es por ellos y si me voy el día de mañana a hacer una película a Tanzania, será por ellos. A final de cuentas, hay un caminito largo que les falta y quiero de alguna forma apoyarlos", dijo.

