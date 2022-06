¡Poncho Herrera y Ana de la Reguera ya no se esconden! Esta foto probaría que están juntos Ana de la Reguera y Alfonso Poncho Herrera aparecieron en una foto juntos, lo cual probaría que los rumores de una relación eran ciertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana de la Reguera y Alfonso Herrera Credit: Gregg DeGuire/FilmMagic; Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Desde hace meses se habla de una posible relación amorosa entre Ana de la Reguera y Alfonso Poncho Herrera, pero ambos han sido muy reservados al respecto. No es hasta ahora que los actores aparecieron en una foto juntos, lo cual probaría que los rumores de una relación eran ciertos. Herrera y De la Reguera se encuentran juntos en España. Aunque el actor no ha compartido fotos del viaje en su perfil, ella sí ha posteado imágenes de su espectacular travesía. Pero fue la chef Belén Pascual, del restaurante Blanca Paloma de Sevilla, quien compartió fotos de la supuesta pareja, que al parecer tuvo una velada en su restaurante. Ana de la Reguera, Poncho Herrera y la chef Belén Pascual Ana de la Reguera, Poncho Herrera y la chef Belén Pascual | Credit: Belén Pascual/IG "Grandes personas. Ha sido un placer conoceros. Nos vemos en México", escribió al compartir la foto juntos. El diario mexicano El Universal afirmó el pasado abril que los actores "ya no ocultaba su relación amorosa" y se paseaban juntos por Ciudad de México, como cuando los vieron en Coyoacán, "en cuyo centro histórico caminaron a la vista de todos". En diciembre de 2021 Herrera comunicó que ponía fin a su relación con su esposa y madre de sus hijos, Diana Vázquez. Según confirmaron fuentes a Univision Digital, la ruptura se debió a una aparente infidelidad con De la Reguera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Desde hace tiempo, Diana Vázquez y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos; siempre deseándonos lo mejor, con mucho cariño y respeto. Seguimos siendo grandes amigos y aliados por la hermosa familia que hemos formado", comunicó el ex RBD en diciembre.

