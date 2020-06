Poncho de Nigris y su esposa revelan que deberán poner fin a su tercer embarazo El actor mexicano da a conocer que su esposa sufrió un embarazo ectópico por lo que no se logrará su tercer bebé. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Poncho de Nigris y su esposa Marcela Mistral confirmaron que un embarazo ectópico les ha robado la posibilidad de darle la bienvenida a un tercer bebé. La pareja confirmó este jueves los rumores que se habían desatado sobre un posible tercer embarazo y a la vez compartió la desafortunada noticia que, debido a complicaciones médicas, el esperado bebé no podrá nacer. “Hay algunas especulaciones en redes sociales sobre un posible embarazo de nosotros y lo cual es cierto”, declaró Mistral a través de un vídeo publicado en Instagram. “Sin embargo, nos vamos a enfrentar a una situación muy común, normal no tan común, de un embarazo atípico, lo cual me va a someter a una operación el día de mañana [jueves] de emergencia”. Un embarazo ectópico, también conocido como embarazo tubárico, se da cuando el óvulo fecundado se desarrolla fuera del útero, en la mayoría de los casos, en las trompas de falopio. En estos casos, el óvulo fecundado no puede sobrevivir. La pareja decidió compartir su triste noticia con sus seguidores en un intento de eliminar cualquier información errónea que se pudiera filtrar tras la operación de Mistral —y evitar que se especulara que se sometió a un aborto voluntario. Aunque en su publicación el actor y la influencer parecen haber enfrentando esta noticia con fortaleza, no negaron que es un momento triste y doloroso para la familia. “Fuimos a checar a Marcela y nos dijeron que no había nada [de latidos del corazón] y nos pusimos tristes”, comentó el actor. “Hace cuatro días nos dijeron que no había nada [bebé]. Yo me puse muy triste, nos pusimos muy tristes, yo ya tenía la ilusión, [celebrar] el día del padre y todo el rollo, yo estaba bien contento”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De Nigris confesó que se había ilusionado con la idea de tener un tercer hijo que viniera a jugar con los pequeños Ponchito e Isabella, pero que entiende que las cosas a veces no salen como uno quiere. “Nosotros acostumbramos a decir las noticias de nuestros embarazos en el tiempo médicamente permitido y eso era justo lo que estaba esperando en una normalidad de un embarazo súper emocionante”, dijo Mistral. El actor explicó que esta situación es la razón por la cual había compartido algunos mensajes donde se mostraba triste y confesó que al saber la noticia sintió mucha rabia. “Me dio mucho coraje, yo creo que así pasa, hay que aceptar lo que viene de arriba, me dio mucho coraje, la neta yo quería tener un tercer bebé, en esta ocasión no se pudo dar, vamos a ver si en un futuro Dios nos permite tener otro bebé”, puntalizó.

Close Share options

Close View image Poncho de Nigris y su esposa revelan que deberán poner fin a su tercer embarazo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.