Poncho De Nigris revela a quien no soporta de La casa de los famosos: "Es mala persona" Tras haber estado encerrado con otras celebridades, Poncho De Nigris no dudó en decir con quién no volverá a cruzar palabra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La edición mexicana de La casa de los famosos concluyó hace unos días. Como todo reality se convirtió en motivo de controversia por diversas razones. En algunos momentos se señaló a la producción de fraude, en otro, hubo las peleas, declaraciones, conflictos y acciones de los participantes del programa desataron una serie de polémicas. Aunque la emisión terminó, parece que las controversias no terminan. Poncho De Nigris había sin tapujos de cuál de las celebridades con las que convivió al interior del inmueble no le interesa volver a tener ningún trato y explica las razones. Poncho De Nigris Poncho De Nigris | Credit: Instagram de Poncho De Nigris "Sofía [Rivera], es insoportable, es mala persona; desagradable ser humano", mencionó De Nigris a Televisa Monterrey. "Es una persona odiosa. [Odio] todo, todo [de Sofía]". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no fue la única compañera que no fue de su agrado, tampoco Ferka le cayó bien y no le interesa ningún tipo de relación con ella tampoco. "[Sofía] y Ferka son odiosas, por eso la gente las sacó tan rápido, son malas personas, nunca les va a ir bien en la vida, a menos que cambien su forma de ser, son malas personas, tienen un corazón podrido", advirtió. "Ferka y Sofía son personas que están podridas por dentro. Por eso les fue así". Poncho De Nigris fue enfático y aseguró que no volverá a cruzar palabra con Sofía Rivera y Ferka nunca más. "No las volví a saludar. No soy hipócrita. No quise entrar a los último que hicieron de VIX [El after] porque querían que entráramos y no quise entrar con ellas a la casa. Ya salí, ya terminé mi trabajo y no las saludo, ni me despido, ni nada", concluyó.

