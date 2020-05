Poncho de Anda está de estreno. ¿De qué se trata? Poncho de Anda sorprendió a todos al dar a conocer que ahora tiene un nuevo programa. ¿De qué se trata? El presentador nos da todos los detalles. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como muchos famosos, Poncho de Anda también ha aprovechado la cuarentena para desarrollar nuevos proyectos y sacar su lado más creativo. Así, ahora estrena una nueva emisión titulada Los tres más, en la que comparte créditos con Héctor Martínez y Diego Fainguersch. Mencionaste que este programa nació a raíz de la cuarentena. ¿Cómo fue que invitaste a tus compañeros a participar contigo? “Héctor Martínez y yo habíamos hablado sobre la idea de crear un proyecto juntos en algún momento. Al comenzar la cuarentena nos llamamos en varías ocasiones para ver cómo iban las cosas y en algún punto le comenté sobre la idea de que creáramos un formato que se pudiera hacer desde nuestras casas. ¡Le encantó la idea! Lo único que nos faltaba era encontrar un tercer conductor que complementara nuestras personalidades, pues como parte de la creación teníamos en mente a alguien que pudiera traer un toque cómico al formato. Héctor me habló de Diego Fainguersch, con quien tuvimos conversaciones y la química fue instantánea”. “En cuestión de 24 horas nació Los tres más y comenzamos las transmisiones vía Facebook Live”. RELACIONADO: Poncho de Anda podría tardar un año en retomar su rutina Image zoom ¿Cuál es el ingrediente que hace diferente esta transmisión de las otras de su tipo? “Sin lugar a dudas la espontaneidad y la libertad con que podemos hablar sobre temas de interés general y entrevistamos a nuestros invitados. Personalidades de la industria del entretenimiento que, más que invitados o agendas, son realmente amigos que hemos construido a lo largo de nuestras carreras en diferentes áreas”. ¿Qué has aprendido de esta crisis? ¿Cómo cambió tu vida y la de tu familia? “Esta crisis me ha conectado con mi familia como jamás lo había experimentado. He disfrutado de pasar tiempo en casa. El home schooling me ha acercado y compenetrado más con mis hijos. Mi esposa y yo hemos creado un equipo increíble; buscamos hacer actividades juntos que no pongan en riesgo nuestra salud como caminar, correr, andar en bicicleta dentro de nuestro barrio, siempre respetando distancia y las recomendaciones de salud oficiales. También he tenido que aprender a ser paciente pues la convivencia 24 horas al día nunca es fácil. Por otro lado, profesionalmente, la crisis me ha ayudado a reinventarme y encontrar nuevos nichos y oportunidades como comunicador. El ejemplo perfecto es precisamente la creación de Los tres más, un formato que ha embonado como anillo al dedo dentro de una etapa donde todo se ha transformado, incluyendo la forma en la que nos comunicamos y creamos contenido”. Image zoom alexander Tamargo/Getty Images for People en Español Cuando termine este caos ¿continuarás con el programa? “Sin lugar a dudas. Esa conversación ya está más que hablada con Héctor y Diego. La idea es encontrar las vías de comercialización y distribución. Estamos generando alianzas estratégicas y necesarias para dar continuidad a este proyecto. Es un formato que ha ido creciendo de forma orgánica y nuestra comunidad aumenta con cada programa que realizamos. Los artistas necesitan espacios donde puedan promover y hablar de sus proyectos y la gente busca nuevas formas de entretenerse. Definitivamente Los tres más tiene mucho que dar a largo plazo”. ¿Ya tienes otros proyectos en el tintero? “Los tres —más— jajaja. Además de trabajar en equipo para este proyecto individualmente hemos ido desarrollando una carrera como conferencistas y coaches de vida. De forma orgánica esta sinergia que se ha creado con el programa nos permite unir fuerzas para llevar a otros espacios nuestra experiencia de vida y ayudar a otras personas a crecer en diferentes áreas personales y profesionales. Héctor y yo veníamos trabajando juntos en un proyecto que lleva por nombre Escuela de la vida y ahora Diego se suma a él”. Image zoom Cortesía Poncho de Anda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para todos aquellos que no hayan visto tu programa por Facebook, diles tres razones por las que hay que sintonizar Los tres más. “Son más de tres razones, jajaja. Y aquí van. Es un formato innovador; es informativo, pero fresco; divertido e irreverente; te ayuda una vez al día, durante una hora, ha olvidarte de las malas noticias y alejar la ansiedad y el estrés que nos provoca la difícil situación que vivimos actualmente”. Image zoom “Los tres más te conecta con personalidades de la industria de una forma completamente distinta a como estábamos acostumbrados cuando los vemos en entrevistas. Esto más que una entrevista es una conversación entre amigos”. Los tres más con Poncho de Anda se transmite actualmente de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este; 9 p. m., hora de México.

Close Share options

Close View image Poncho de Anda está de estreno. ¿De qué se trata?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.