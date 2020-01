¿Polo Morín aumentó su trasero? Mira la foto que desató la polémica Entérate qué respondió el actor mexicano Polo Morín sobre los comentarios que se desataron después de que este colgó una fotografía suya en su cuenta de Instagram. ¿Se aumentó los glúteos? By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras la publicación de una fotografía del actor mexicano Leopoldo Morín, mejor conocido como Polo, comenzaron a llover comentarios de sus seguidores preguntándole si se había hecho una cirugía para aumentar su trasero. Morín no tardó en responder a las inquietudes y publicó un breve video en el que aseguró que no se ha hecho ningún retoque. “Así soy, ¿qué hago?”, dijo mientras mostraba su parte trasera frente a un espejo. Morín también dijo que la foto colgada no fue editada para que verse más voluminoso, sino que la ropa que llevaba puesta —un overol— podría haber influido en hacer parecer que “llevaba un pañal”. “Tanque lleno para este 2020” fue el mensaje que el actor de la telenovela La reina soy yo dedicó a sus 1.8 millones de seguidores a la vez que les felicitaba por el nuevo año. La conductora y actriz Amaranta Ruiz fue una de las que comentó en la foto apoyando la versión de Polín. Ella, agregó, tomó la fotografía y aseveró que “todo es real”. El modelo tiene un largo historial de deleitar a sus seguidores con sus fotos. Para acompañar una reciente imagen aseguró que en el 2020 tiene varios propósitos: hacer lo que le hace feliz, no juzgarse, disfrutar, reír, amar y viajar. Advertisement

