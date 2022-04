La policía estaba lista para arrestar a Will Smith en plena gala de los Oscar La policía de Los Ángeles estaba lista para arrestar a Will Smith tras la bofetada a Chris Rock en los Oscar, pero el comediante se negó a presentar cargos y quiso evitar un aumento de la tensión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los agentes de la policía de Los Ángeles (LAPD) presentes en la gala de los Oscar estaban dispuestos a arrestar a Will Smith por propinarle una bofetada a Chris Rock sobre el escenario de la ceremonia de premiación. El productor de la ceremonia, Will Packer, contó este viernes en en el programa Good Morning America (ABC) que estaba junto a Rock cuando habló con la policía, que estaba preparada para ir en busca de Smith. Will Smith abofetea a Chris Rock 94 entrega de los premios de la Academia Credit: Getty Images "Decían: 'Esto es agresión', la palabra que usaron en ese momento. Dijeron: 'Iremos a buscarlo. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo, puede presentar cargos. Podemos arrestarlo'. Estaban explicándole las opciones", contó. También dijo como Rock se negó a que arrestaran al actor. "Él dijo: 'No, no, no, estoy bien", relató. "E incluso hasta el punto en que dije: 'Rock, déjalos terminar'. Los agentes de la LAPD terminaron de explicar cuáles eran sus opciones y dijeron: '¿Le gustaría que tomemos alguna medida?' Y él dijo que no". Incluso Parker aseguró que Smith iba a ser sacado a la fuerza del programa por la Academia justo antes de la presentación del premio al mejor actor, pero el productor intervino y dijo que Rock prefería que la situación no empeorara. Chris Rock Chris Rock | Credit: (Photo by Gilbert Carrasquillo/GC Images) "Dije, 'Rock había dejado en claro que no quiere empeorar una mala situación'. Su tono no era de represalia. Su tono no era agresivo ni enojado", sostuvo Packer. "Así que defendí lo que Rock quería en ese momento, que no era sacar físicamente a Will Smith". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Will Smith Oscar Will Smith en los Oscar | Credit: Mezcalent Smith, quien acabó recibiendo la estatuilla a mejor actor, se disculpó el lunes en un mensaje en redes por su actitud violenta. "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", escribió en Instagram. La Academia, por su parte, condenó el incidente. Una fuente aseguró a CNN que esa institución "consideró seriamente" expulsar a Smith de la ceremonia poco después del incidente, aunque finalmente dejaron que permaneciera en el teatro y recibiera su galardón a Mejor Actor. Smith subió al escenario a golpear a Rock tras un chiste del comediante alusivo a la cabeza rapada de la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, quien padece de alopecia.

