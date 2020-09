¡Polémica desaparición de todas las cuentas oficiales de Miguel Bosé en redes! El cantante español ya fue censurado por Twitter con anterioridad con motivo de sus teorías conspirativas alrededor del coronavirus. ¡Ahora todas sus cuentas desaparecieron del mapa! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes de Miguel Bosé, fiel representante durante los últimos meses de las teorías conspirativas alrededor de la pandemia del coronavirus, han desaparecido de la noche a la mañana: ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook. ¡Se acabó! ¿Qué pasó con las cuentas de Miguel Bosé? Se preguntan sus miles de fans alrededor del mundo, asomados a los perfiles del español que han creado alguno de sus fanáticos. El intérprete de Amante Bandido, comenzó la polémica el pasado mes de junio cuando aseguró en un tuit que “Suiza, como los países nórdicos de Europa saben desde el principio de la gran mentira de los Gobiernos, el de España incluido”, escribió refiriéndose a la enfermedad de la COVID-19, pese a que su propia madre falleció por complicaciones derivadas del mismo virus. Image zoom IG/Miguel Bosé La polémica alrededor del cantante alcanzó su cúspide hace una semanas, cuando convocó una manifestación en Madrid para que la gente protestara contra el uso de los cubrebocas, y después de organizarla, él fue el primero en no aparecer y fue captado horas después por los paparazzi con la famosa mascarilla puesta. Image zoom Instagram / Miguel Bose Después del escándalo, reconsideró su postura y estas fueron sus palabras: “Se ha dicho que yo he dicho, que han dicho, que yo he dicho el bicho [COVID-19] no existía. El bicho existe y ha matado mucha gente”, mencionó Bosé en un video en Instagram. “En marzo o abril de este año, mató a mucha gente: nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias, y también se nos fueron las personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado. Fue devastador”. Pero dejo caer, como quien no quiere la cosa, que: “Los datos que manejamos son oficiales. No estamos inventando nada. Quien quiera y tenga paciencia y tenga modo, puede acceder a estas páginas y contrastar”, advirtió. Image zoom Carlos R. Alvarez/WireImage “Cuando les llegue una noticia vayan a buscar y hagan el esfuerzo de buscar más allá, que no se queden solo con una voz; hay que buscar mucha campanas. De esa manera se contrasta y podemos hacernos una imagen de lo que realmente sucede. El bicho existe, nunca he dicho que no existiera. Lo qué pasa es que en este momento su fuerza está disminuyendo, eso es oficial”, concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Shangay Después de hacer campaña contra la posible vacuna, “si es obligatoria, veo algo dictatorial detrás”, en uno de sus últimos videos la semana pasada aseguraba que la mascarilla solo debían llevarla “los enfermos, los sanitarios, los servicios del orden y los ancianos”. Uno de sus seguidores le respondió: “La población sana puede ser asintomática y transmitir el virus a otros. No entiendo por qué empezaste a odiar la ciencia y empezar a creer en puras teorías de la conspiración. Ya lo único que falta es que digas que la tierra es plana”, sugirió mencionando otra de las teorías conspirativas que está tomando fuerza. Sobre ese video de Facebook, a finales de la semana pasada apareció una ventana donde podía leerse: “Información parcialmente falsa”, y también “Verificado por verificadores de datos independientes”. Image zoom En España, los últimos datos del resurgir del coronavirus son desalentadores y se habla de un nuevo confinamiento, que ya es oficial en algunos núcleos de población. Quizá los verificadores hayan preferido cortar por lo sano y silenciar todas las cuentas del controversial cantante, quizá el propio Bosé se haya borrado del mapa. La cuenta de Twitter del español ya fue censurada en el pasado, aunque la recuperó. Esta vez, muchas personas aplauden la decisión, si es que sus cuentas fueron borradas por el bien común, aunque otros muestran su indignación y piensan que tales medidas irían contra la libertad de expresión. ¡La polémica está servida! Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

