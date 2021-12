¿Podrán los fans despedirse de Vicente Fernández? La familia ha hablado Con lágrimas en los ojos y casi sin poder hablar, Gerardo y Vicente Fernández, hijos del fallecido artista, hablaron de cómo será la despedida al patriarca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es la pregunta del millón. ¿Cómo será la despedida de Vicente Fernández? ¿Podrán ir todos, fans incluidos, a darle el último adiós? Apenas horas después de la partida de esta leyenda de la música, sus hijos, Gerardo Fernández y Vicente Fernández Jr. han sacado a todos de dudas. "Todo el que quiera venir", dijo Gerardo desde el coche casi sin poder mediar palabra. Así que confirmado. Sus fans podrán despedirse de él en el Arena VFG de Guadalajara. No podría ser de otra manera. "Las puertas del Arena van a estar abiertas", confirmó también Vicente ante los medios. El lugar de grandes eventos abrirá sus puertas a partir de las 5 de la tarde, hora en la que sus seguidores de toda la vida y su pueblo amado podrán darle el adiós que se merece. La familia, que ha permanecido reunida en el rancho Los tres potrillos, también se trasladará al lugar para acompañar al artista y recibir a su público. El lunes al mediodía los suyos le despedirán en un sepelio privado y en la más estricta intimidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento el público ya se ha expresado con flores, fotos y música por las calles tanto de su país como de Estados Unidos y otras partes del mundo. Un homenaje más popular pero cargado de amor para el Charro de Huentitán. Una despedida que, al igual que sus conciertos, estará llena de aplausos, gritos, emoción y mucha admiración.

