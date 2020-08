¿Qué pasará en el segundo día de nuestro evento Poderosas Virtual 2020? El próximo 26 de septiembre, celebridades y expertos se unen para aportar su experiencia y sus tips para crecer a nivel empresarial, financiero y de liderazgo. Regístrate aquí, ¡es gratis! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir María Elena Salinas, Ilia Calderón y Selenis Leyva son algunas de las celebridades que estarán presentes en el segundo día de paneles de Poderosas Virtual 2020 el próximo septiembre. ¡Aquí todo lo que tienes que saber de este evento gratuito de People en Español! El encuentro tendrá lugar durante dos fines de semanas consecutivos, el sábado 19 de septiembre y el sábado 26 de septiembre, y se transmitirá en vivo a través de la página web de la revista, peopleenespanol.com. Durante los dos días, expertos aportarán ideas e importantes consejos para poner en práctica a nivel personal, familiar y profesional tomando en cuenta la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Haz clic aquí para regístrate. Image zoom El sábado 26 de septiembre, la editora de entretenimiento de la revista, Carole Joseph, moderará el panel “Inclusión laboral: abriendo camino a la diversidad” en compañía de Ilia Calderón, Daisy Auger-Domínguez y Selenis Leyva, quienes ofrecerán importantes consejos para abrirse camino en grandes empresas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En conmemoración de los 100 años del sufragio femenino en Estados Unidos, la reconocida periodista María Elena Salinas participará con las activistas sociales Astrid Silva y Alma Couverthie en el panel “Tu voto y el censo: ¡hazte contar!”. En la conversación estas influyentes latinas hablarán sobre igualdad salarial, oportunidades laborales, el derecho al voto y el acceso al cuidado de la salud. La jornada también incluye el taller “Pivoting durante la pandemia: ¡arma, lanza y promociona tu negocio hoy!” con la presencia de la experta empresarial Conchie Fernández, que ofrecerá herramientas para emprender tu propio negocio y los trucos para saber promocionarlo y crecer. Fernández tendrá a cargo otro panel titulado “Las grandes empresas y el gobierno aman a la pequeña empresa: trucos para comerciar con ambos”. En el mismo, se darán a conocer cuáles son las instituciones, programas y gremios que pueden potenciar el crecimiento de tu negocio. Sobre el liderazgo femenino, Alma Couverthie tendrá a cargo el taller “Cómo ser líderes auténticas”, en el que explicará cómo desarrollar una voz propia y cómo presentarse ante el público con autenticidad. Las sesiones del sábado 19 de septiembre contarán con la participación de Adamari López, Pamela Silva, Lourdes Stephen y Jinny Torres, que presentarán el panel “Más unidos que nunca: la familia en tiempos de COVID-19”. También, Ismael Cala, Sherlyn González y el Dr. Daniel Campos hablarán sobre la importancia de la meditación para combatir el estrés y mejorar la salud. En cuanto a las finanzas y a los negocios se refiere, Catherine Siachoque, Elaine King, Ileana Musa y Jennifer Gómez ofrecerán tips de cómo obtener un mejor control de tus finanzas, mientras que Zulmarie Padín compartirá los pasos a seguir para reinventar tu vida en un plazo de 30 días.

Close Share options

Close View image ¿Qué pasará en el segundo día de nuestro evento Poderosas Virtual 2020?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.