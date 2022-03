Los mejores momentos tras bastidores de Poderosas Live! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería 25 poderosas live people en español Credit: Ciro Gutierrez ¡Te mostramos fotos exclusivas detrás de bastidores de Poderosas Live! con tus celebridades favoritas ! Empezar galería Mujeres imparables 25 poderosas live people en español Lourdes Stephen, Ana Jurca, Kika Rocha, Jessica Carrillo y Andrea Meza luciendo atuendos bastante coloridos. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Exitosas 25 poderosas live people en español Credit: Ciro Gutierrez Si alguien saber cómo lograr el éxito, esa es Rashel Díaz, justo por esa razón, la cubana participó en nuestro evento Poderosas Live 2022 y junto a Gabriela Trujillo y Esperanza Teasdale compartió todos sus secretos para lograr las metas. 2 de 9 Ver Todo Desmantelando el mito 25 poderosas live people en español aymee nubiola emily estefan Credit: Ciro Gutierrez Aymee Nuviola y Emily Estefan hablaron de la discriminación racial y en contra de la comunidad LGBTQ. Nuestra editora de entretenimiento Carole Joseph habló con las artistas sobre cómo podemos ayudar a eliminar el racismo y los prejuicios contra la comunidad LGBTQ. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Rompiendo barreras Victoria Alonso, Celine Vazquez y Luz Maria Doria poderosas live people en espanol Credit: Ciro Gutiérrez La productora ejecutiva del programa de Univision, Luz María Doria, la vicepresidenta de producción de Marvel Studios, Victoria Alonso, y la vicepresidente de Public Affairs de Planned Parenthood, Celinda M. Vázquez, hablaron de sus experiencias y cómo llegaron a convertirse en mujeres que rompen barreras. "El cielo puede ser el limite, pero cuando llegas al cielo hay otro límite. Hay que tener lugares a donde uno quiere llegar", aconsejó Alonso. 4 de 9 Ver Todo Panel emotivo 25 poderosas live people en español Credit: Ciro Gutierrez En un emotivo panel de Poderosas Live!, Jessica Carrillo, Andrea Meza y Ana Jurka compartieron anécdotas y lágrimas. "Fui víctima de violencia —violencia doméstica, física, mental, verbal— y si lo cuento ahora es porque yo tenía que sacarlo de mi corazón", compartióCarrillo. 5 de 9 Ver Todo Estilista de las estrellas 25 poderosas live people en español lourdes stephen marco peña Credit: People en Español La anfitriona de Poderosas Live, Lourdes Stephen, se dejó consentir por el estilista de las estrellas Marco Peña. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Foto del recuerdo 25 poderosas live people en español carolina sandoval Credit: Ciro Gutierrez La productora ejecutiva del programa de Univision, Luz María Doria se tomó esta foto del recuerdo junto a la psicóloga y periodista Jeannette Torres, la empresaria Carolina Sandoval, nuestra editora ejecutiva María Morales. 7 de 9 Ver Todo ¡Fuera stress! 25 poderosas live people en español doctor campos Credit: Ciro Gutierrez Carolina Sandoval, el Dr. Juan Rivera y Jeannette Torres ofrecieron prácticos tips durante el panel ¡Fuera stress! Trucos para diseñar un plan de bienestar para ti y tu familia. 8 de 9 Ver Todo Belleza empoderada 25 poderosas live gaby espino kika rocha Credit: People en Español La actriz y empresaria Gaby Espino habló largo y tendido con nuestra directora de moda y belleza Kika Rocha sobre los atributos que hacen que la mujer latina sea bella y empoderada. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

