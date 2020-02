¡Estas son las tres finalistas de la votación de Poderosas 2020!

Esta ha sido una intensa semana de votaciones de Poderosas 2020. Y hoy se sabrá quiénes son las TRES finalistas que avanzan a la siguiente ronda de votaciones en la búsqueda de la que será una de “Las 25 mujeres más poderosas” de People en Español de este año.

Como recordarán, este año las cinco Madrinas y sus Ahijadas son:

– Joy Huerta, que nomina a Eréndira Ibarra

– María Elena Salinas, que nomina a Astrid Silva

– Natti Natasha, que nomina a Michelle Matos

– Selenis Leyva, que nomina a su hermana, la autora y activista transgénero Marizol Leyva

– Amara la Negra, que nomina a Gloria Goyo Martínez

Desafortunadamente, una de ellas tiene que salir y esta semana decimos adiós a Michelle Matos, ahijada de Natti Natasha.

¡Entra EN ESTE LINK para votar! Y recuerda que el próximo lunes a las 5:00 p.m., hora del Este, revelaremos quién salió de la votación y quiénes serán las DOS finalistas que avanzan a la ronda final de votaciones.

JOY HUERTA

La cantante mexicana Joy Huerta, —del dúo Jesse & Joy— nominó a su compatriota, la actriz Eréndira Ibarra. “Es una activista que no nada más dedica su vida al entretenimiento, también le preocupa su entorno”, destaca de la estrella de series como Ingobernable y Las Aparicio, que aboga por la comunidad LGBTQ, la igualdad de género y pertenece a la iniciativa #YaEsHora, conformada por mujeres de la industria audiovisual en México que exigen, entre otras cosas, lugares de trabajo libres de violencia y acoso.

MARÍA ELENA SALINAS

“Escogí a Astrid Silva como mi ahijada porque es una chica emprendedora que a pesar de las adversidades no se ha dejado caer”, explica la galardonada periodista mexicoamericana María Elena Salinas, sobre la DREAMer mexicana que se convirtió en activista de inmigración y hoy es la directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro DREAM Big Nevada, en la que ayuda a familias inmigrantes y las guía a reclamar sus derechos. “Inspira a otros DREAMers y a otros miembros de su comunidad a que ellos también usen su voz, que no se den por vencidos”, añade Salinas. “Les ofrece una plataforma para que lo hagan. Comparte lo que ha aprendido y sirve como un puente entre los que tienen necesidades y quienes están en una posición para ayudar a resolver su situación”.

NATTI NATASHA

El compromiso social de Michelle Matos, presidenta de Daddy’s House —la fundación de Daddy Yankee República Dominicana— llena de orgullo a la cantante dominicana Natti Natasha, quien nominó a la puertorriqueña como su ahijada. Daddy’s House ofrece alimentación, charlas de motivación, talleres recreativos y servicios de salud a comunidades de bajos recursos. “Es una guerrera por su firmeza en ser portavoz de la unión femenina y por trabajar de manera incansable [por los demás]”, dice la estrella de reguetón. “Toda mujer que trabaje para ayudar con amor merece [ser] reconocida”.

SELENIS LEYVA

La actriz cubanodominicana Selenis Leyva, nominó a su hermana transgénero, Marizol Leyva, con quien coescribió el libro My Sister: How One Sibling’s Transition Changed Us Both (Bold Type Books), en el que cuentan sus vivencias. “Hay muchas personas que viven una vida de secretos y mi hermana, con todo lo que ha pasado en su vida, ha tenido la fuerza de seguir adelante y decir: ‘Esta soy yo'”, relata la actriz de Orange Is the New Black y Diary of a Female President de la activista de la comunidad LGBTQ. “Al ser tan honesta con su vida y su identidad va a ayudar a personas que están pasando lo que ella pasó”.

AMARA LA NEGRA

Su ahijada “representa muy bien a la mujer [afro]latina”, valora la cantante de raíces dominicanas Amara La Negra, de la también cantante Gloria Goyo Martínez, y líder del grupo de hip hop colombiano ChocQuibTown. “Es activista y defiende la raza y la cultura afrolatina. La admiro mucho como persona y como artista, y por eso quise nominarla”. Al igual que Amara, Goyo “empodera a las mujeres a través de su mensaje, de las redes sociales”, apunta su madrina. “Es humilde, sencilla; le gusta ayudar a los demás. Ha trabajado duro, está luchando por sus sueños. Viene de una ciudad pequeña [en el departamento del Chocó], donde a través de su música y su arte ha podido inspirar a muchas personas”.