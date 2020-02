Conoce a Michelle Matos, la ahijada de Natti Natasha en Poderosas 2020 Michelle Matos ha sido nominada por Natti Natasha para la votación de Poderosas 2020 ¿Ya la conoces? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Natti Natasha ha acaparado premios y horas de streaming gracias a sus populares temas de corte urbano y colaboraciones con figuras como Daddy Yankee, Bad Bunny, Becky G, Ozuna y Thalía. La cantautora dominicana de 33 años ha conquistado el cariño del público con su talento y fuerza y justamente por su arrastre en redes y su enorme popularidad -entre otros factores- People en Español invitó a la artista a nominar a una candidata como su ahijada para buscar el voto popular de nuestros lectores y conseguir un puesto entre las “25 Mujeres más Poderosas” del 2020. Y la afortunada es la puertorriqueña Michelle Matos, de 40 años, quien se destaca por ser la Presidenta de la fundación Daddys house en República Dominicana. La organización fue creada por el reggaetonero Daddy Yankee y ahí diariamente se sirven alimentamos a alrededor de 250 niños de bajos recursos. “También guiamos a los niños que están fuera de la escuela para que comiencen su proceso de reincorporarlos a la escuela nuevamente… ofrecemos charlas psicológicas y talleres recreaciones para estos niños que la mayoría no cuenta con agua ni luz en sus humildes hogares”, explica Matos a People en Español. “Daddy’s house también ofrece ferias de salud para mantener nuestros niños saludables y los dirigimos a base de charlas para hacerlos adultos de provecho ¡y cumplir con sus aspiraciones!”. “[Esogí a Michelle Matos] por que es una mujer guerrera por su firmeza en cada dia ser portavoz de la union femenina”, asegura por su parte la intérprete de “Toca toca”. “[También] por trabajar de manera incansable por los niños que son parte de Daddy’s House en la Republica Dominicana”. ¡ENTRA AQUÍ PARA VOTAR POR MICHELLE MATOS! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “[Ser madrina de People este año me hace sentir ] orgullosa y comprometida en poder comunicar a traves de mi carrera la devocion de una mujer profesional como Michelle Matos”, prosigue la cantante, quien asegura que lo que más admira de su ahijada es “su compromiso”. “Toda mujer trabaje para ayudar con amor merece reconocida”, asegura la estrella como una de las razones por las cuales ella opina que Matos debería entrar en la lista anual de las Poderosas. ¿Ya votaste por tu favorita? Advertisement

