Conoce más de Gloria "Goyo" Martínez, la ahijada de Amara La Negra para Poderosas 2020 Gloria "Goyo" Martínez de ChocQuib Town es nominada por de Amara La Negra para la votación de Poderosas 2020 ¿Ya la conoces? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Amara La Negra ha conquistado el corazón del público con su prodigiosa vozy personalidad que emite bravura por cada poro. A princios de enero la estrella de raíces dominicanas regresó a la tercera temporada del reality Love & Hip Hop Miami donde la vemos debatirse entre una multitud de emociones y decisiones. Justamente por su carisma y star power, People en Español invitó a Amara a nominar a una candidata como su ahijada para buscar el voto popular de nuestros lectores y conseguir un puesto entre las “25 Mujeres más Poderosas” del 2020. Su elegida fue la también cantante Gloria ‘Goyo’ Martínez, quien junto con Carlos “Tostao” Valencia y su hermano Miguel “Slow” Martínez constituyen el grupo de hip hop colombiano ChocQuib Town.“[Gloria] es una muy buena amiga, es una chica que creo que representa muy bien a la mujer caribeña latina. También es activista y también defiende la raza y la cultura afrolatina”, asegura Amara sobre su elegida para ingresar a Poderosas. “La admiro mucho como persona y como artista y por eso quise nominarla. Ella empodera a las mujeres a través de su mensaje, de las redes sociales”. ¡ENTRA AQUÍ PARA VOTAR POR GLORIA GOYO MARTÍNEZ! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN“Su grupo musical ChocQuibTown hace canciones que empodera a la raza afrolatina”, continúa la estrella de Mira quién baila All Stars (Univision), haciendo referencia a sus raíces. “Su estilo y todo lo que ella representa celebra nuestra cultura”.“[Goyo] es una persona humilde, sencilla, que le gusta ayudar a los demás. Es difícil encontrar artistas que se mantengan humildes y que no dejen que la fama se les vaya a la cabeza”, prosigue Amara. “Nos conocemos a traves de las redes sociales. Es una chica que ha trabajado duro, que también está luchando por sus sueños. Viene de una ciudad pequeña donde a través de su musica y de su arte ha podido inspirar a muchas personas, a muchas niñas. Ella trabaja con muchas fundaciones”. Advertisement

