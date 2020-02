Conoce a Eréndira Ibarra, la ahijada de Joy Huerta en Poderosas 2020 Eréndira Ibarra es nominada por de Joy Huerta para la votación de Poderosas 2020 ¿Ya la conoces? By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Joy Huerta, de 33 años —del dúo Jesse & Joy— ha emergido como una de las figuras líderes no solo en el mundo de la música pop, sino también como fuerza que busca cambiar el mundo a base de música, de activismo o simplemente con su rol diario de mamá. Justamente soft power People en Español invitó a Joy Huerta a nominar a una candidata como su ahijada para buscar el voto popular de nuestros lectores y conseguir un puesto entre las “25 Mujeres más Poderosas” del 2020.La señalada ha sido su amiga y colega, la actriz Eréndira Ibarra, de 34 años. “Es una activista que no nada más dedica su vida al entretenimiento, también le preocupa su entorno”, destaca de la estrella de series como Ingobernable y Las Aparicio, que aboga por la comunidad LGBTQ, la igualdad de género y pertenece a la iniciativa #YaEsHora, conformada por mujeres de la industria audiovisual en México que exigen, entre otras cosas, lugares de trabajo libres de violencia y acoso.“Gran parte de nuestra amistad reside en que ambas tratamos de cambiar el mundo a raíz de nuestro entorno. Es una mujer que desde muy pequeña ha tratado de encontrar su línea hacia cómo ayudar y defender los derechos humanos. Ella hace un montón de cosas, aparte es madre”, prosigue la intérprete de “Mañana es too late” y “¡Corre!”, entre otros temas. ¡ENTRA AQUÍ PARA VOTAR POR ERÉNDIRA IBARRA! Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ha acompañado a los padres y madres de la guardería ABC aquí en México (que se quemó en Hermosillo y fallecieron 49 niños), lleva años trabajando con los familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa”, destaca la cantante sobre Ibarra. “Ya es Hora … trata de reunir a todas las mujeres en el ambito audiovisual —fotografas, directoras, editoras, actrices, productoras, vestuaristas y demás— que lo que hacen es traer un movimiento que es una red de apoyo entre mujeres en la que se pueda hablar sobre abusos y la diferencia de generos. Es tratar de tener a mujeres levantando a otras mujeres”, acota sobre el mencionado proyecto que busca la dignidad de las féminas a distintos niveles. ¿Has votado ya por tu candidata favorita? ¡No te olvides de apoyar con tu voto porque muy pronto anunciaremos a la ganadora de nuestra votación! Advertisement

