Plutarco Haza, exesposo de Ludwika Paleta, reacciona a las acusaciones contra Emiliano Salinas de pertenecer a una secta  

Los señalamientos contra Emiliano Salinas, actual marido de Ludwika Paleta, de ser miembro de una secta en Estados Unidos que tenía esclavas sexuales continúan. Plutarco Haza, exesposo de la actriz y padre de su primogénito, Nicolás, habla por primera vez de esta situación.

“Soy la persona a la que menos le puedes preguntar; no tengo relación. A él [Emiliano Salinas] no lo conozco; creo, que lo he visto una vez. Con ella [Ludwika Paleta] no tengo relación”, mencionó Haza al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Soy una muy mala fuente para este asunto. Creo que es un asunto que tienen que preguntarle a los involucrados. Incluso, mi hijo tampoco porque no es Salinas es Valdez Haza es hijo mío y de ella, y vive en Toronto”.

Respecto al posible involucramiento de la protagonista de la teleserie La querida del Centauro, el también actor dejó claro que no mantiene ningún tipo de contacto con su expareja. Incluso, tiene más de una década de no hablar con ella.

“No sé porque Ludwika no es nada mío. Tengo once años que no sé nada de ella”, advirtió. “Después de nuestro matrimonio no se hizo una amistad. No he convivido con su nuevo esposo; no lo conozco, ni a su familia. Mi vida es completamente distinta a la de ella”.

Plutarco Haza considera que su hijo Nicolás no ha sido afectado por esta situación; por ello, se tiene muy tranquilo al respecto.

“No involucran a su mamá, hasta ahorita, cosa que es muy buena. Porque en los juicios no salió el nombre de ella”, comentó. “Mi hijo no es un bebé, tiene 19 años, este año cumple 20. Estudia cine en Toronto; tiene fuera del país cuatro años y medio, estudiando fuera. No ha sido afectado por nada de eso”.