Plutarco Haza de El señor de los cielos a Hollywood Con tres décadas de trayectoria profesional, Plutarco Haza inicia una carrera en Hollywood y sus primeros filmes pronto estarán en los cines. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con tres décadas de trabajo ininterrumpido, Plutarco Haza se ha consolidado como un actor de primer nivel en México. Ahora, expande sus horizontes e inicia una carrera en Hollywood con el pie derecho ya que este año se estrenan sus dos primeras películas en inglés, The Garden, filmada en México, y Melancolía, que realizó en Los Ángeles. "Estuve filmando, el año pasado, justo antes de la pandemia, fue lo último que hice antes de que cerraran todo", mencionó a People en Español. "Melancolía es un drama fuertísimo y padrísimo para actuar, porque era un reto muy grande; eran unos monólogos en inglés que nunca había actuado a ese nivel. Se estrena a finales de este mes o principios del que sigue", agregó. "Ya tengo manager allá, pero hay que esperar a que se reactive todo". Además de dichos filmes, el intérprete de Dalvio Navarrete El Ingeniero en la teleserie el Señor de los Cielos está concluyendo las grabaciones de la primera serie latina del género de ciencia ficción que se realiza para la cadena Disney Plus titulada Verne, donde será el antagonista. Y el próximo mes de octubre, estrena de otro proyecto dramático que se transmitirá por Netflix. Plutarco Haza SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Realmente, antes éramos pocos compitiendo, hoy vas a un casting y son 100", Plutarco Haza Pese a tener muchos proyectos, el actor está consciente de que las oportunidades se reducen ante el incremento del número de aspirantes; por lo tanto, se requiere de mayores talentos para lograr hacerse de un nombre. Ante ello, aconseja a las nuevas generaciones latinas "que se preparen". "Realmente, antes éramos pocos compitiendo, hoy vas a un casting y son 100. Entonces, tienen que estar muy preparado y tener algo especial. Primero, que estén muy seguros de su vocación y su pasión, y, segundo, se preparen". "Me tocó una gran formación actoral. Ahora ya no hay esas grandes escuelas [que había en México]. Ahora, están como muy especializadas", explicó. "Mi consejo es que busquen y se preparen; cursos por aquí, cursos por allá, cursos en línea, libros. Que traten que de formarse lo más que puedan, porque, lamentablemente, a esta generación le toca una industria que está muy competida". Actualmente, Plutarco Haza produce y estelariza la versión en español del monólogo Voy a ser papá, que estuvo en Broadway en 2019. La historia, en tono de comedia, presenta la travesía de un hombre que había decidido nunca ser padre, pero por insistencia de su mujer debe cambiar de opinión. Este montaje se estrena el próximo 24 de junio en México.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Plutarco Haza de El señor de los cielos a Hollywood

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.