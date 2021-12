Platanito y Charly de Garibaldi reconocen conocer a miembro del crimen organizado como menciona un libro El libro Emma y las otras señoras del narco menciona la supuesta relación de diversas figuras del espectáculo con narcotraficantes; ahora, Platanito y Charly López hablan de su experiencia al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras la publicación del libro Emma y las otras señoras del narco se han ocasionado una serie de controversias porque en el texto se mencionan a diversas figuras del espectáculo como Galilea Montijo, Alicia Machado y Sergio Mayer, entre otros. Incluso, Ninel Conde, otra de las implicadas en la publicación, se pronunció al respecto. Ahora, Platanito y Charly López reconocen que, efectivamente, conocieron a Edgar Valdez Villarreal La Barbie, miembro del crimen organizado, como se ha relatado en la obra de la periodista Anabel Hernández. "Narran que asistí a una fiesta de La Barbie, pero bueno, sí, efectivamente creo que así fue", reveló Platanito a los medios de comunicación. "Un amigo muy sabio me dijo: 'cuando vas a la papelería llegas y te preguntan: ¿a qué se dedica o sino no le puedo dar sus copias?', pues así somos los actores, vamos a donde nos contraten". Platanito mostró su respeto hacia la autora del libro. "No la conozco pero he escuchado de [Anabel Hernández] que es una gran periodista. Le mando un gran beso y gracias por mencionarme. Haber, sí luego, me menciona en otras cosas más tranquilas", concluyó. Por su parte, Charly López, a quien lo señala el texto de hacer tratos de negocios con La Barbie, explicó la verdadera relación que tuvo con este capo del narcotráfico. "Tuvimos que trabajar muchas veces. No sabes para quién estás trabajando, porque no pides credenciales", aclaró en el programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Voy a aclarar el libro [Emma y las otras señoras del narco]; creo que es hora. Sí, conocía a La Barbie; lo conocí en diferentes lugares, en restaurantes, porque en ese momento yo estaba en el reventón entonces fui a un club en Polanco, a Insurgentes, a todo", relató. "Era un hombre realmente encantador, nunca lo vi armado, nunca lo vi secuestrado, nunca lo vi tomar drogas". Platanito y Charly Credit: Mezcalent.com; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el integrante del grupo Garibaldi platicó en diversas ocasiones con Valadez Villarreal, sin saber a qué se dedicaba; siempre pensó que era un empresario. "Me lo encontré en restaurantes, en muchos pude haberme sentado con él porque estaba solo o él estaba acompañado, pero realmente no sabía quién era y no es un delito, me acusan de empobrecimiento ilícito", bromeó. Respecto a que el capo fue su socio, Charly López aseguró que no es verdad. "El Congo [discoteca] lo abrí en 2001, el dueño era yo y los que me ayudaban a manejar los negocios eran mis hermanos, en 2004 abro Womans, para mujeres y a [La Barbie] lo conozco como por el 2006 o 2007", aclaró. "A mi lugar, El Congo, llegó a ir varias veces; lo atendí como cliente, muchas veces se podía sentar en mi mesa, o ya había varios amigos, ya no cabían, pero iba con su esposa o con un amigo", explicó. "Era muy cariñoso, muy respetuoso, me decía '¿Cómo está mi Charly?'. Sabía que era empresario porque me dijo que era empresario. Nunca tengo que cuestionar ni me compete cuestionarlo. Lo que sí es que nunca voy a negar que sí lo conocí; negarlo se me hace como tonto, en mi punto de vista muy personal". Otros famosos han mencionado que también trabajaron para eventos de miembros del crimen organizado como Enrique Guzmán, Paquita La del Barrio, Alex Lora, K-Paz de la Sierra. También, fue registrado por la prensa cuando Ramón Ayala, Los cadetes de Linares y el grupo Torrente Musical fueron detenidos mientras amenizaban una fiesta para narcotraficantes.

