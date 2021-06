Se revelan los planes para celebrar el jubileo de platino de la reina Isabel II Buckingham acaba de confirmar las impactantes festividades que marcarán los 70 años del reinado de la monarca británica, el más largo en su historia. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El Reino Unido se prepara para marcar un momento único en la larga historia de la nación: el jubileo de platino de la reina Isabel II, de 95 años, para conmemorar sus 70 años de reinado, el más largo en la historia de Inglaterra. La familia real dio a conocer este miércoles que con dicho motivo el 2022 se realizarán una serie de festividades, incluyendo un fin de semana feriado de 4 días de duración. Un desfile en honor a Su Majestad, fiestas callejeras y un concierto en el palacio de Buckingham. "Su Majestad, la reina celebrará su aniversario de platino del jueves 2 al domingo 5 de junio de 2022", se dijo por medio del mensaje publicado en las redes de la familia real. "El fin de semana brindará la oportunidad a las comunidades a través del Reino Unido de celebrar esta fecha histórica" Los eventos incluirán el tradicional desfile Trooping The Colour; un servicio de acción de gracias en la catedral de St. Paul; el concierto Platinum Party at The Palace; un almuerzo de aniversario y un desfile de aniversario, según se indica. Aniversario de la reina Isabel II Credit: IG/TheRoyalFamily Aniversario de la reina Isabel II Credit: IG/TheRoyalFamily SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue el 2 de junio de 1953 que la entonces joven Elizabeth subió al trono en una magna ceremonia realizada en la histórica Abadía de Westminster -como se viene haciendo desde hace 900 años- y que rompió esquemas pues fue televisada en vivo y observada por más de 27 millones de personas tan solo en el Reino Unido, según explican fuentes oficiales. El anuncio de las fastuosas celebraciones llega luego de múltiples calamidades para Su Majestad. Comenzando por el fallecimiento de su consorte, el príncipe Felipe, el pasado 9 de abril. Luego vino el fallecimiento de Fergus, uno de los dos perritos que él le había regalado justo antes de fallecer y estando ingresado en el hospital. Y acabando por el distanciamiento que ha ocurrido en el seno de su familia tras la salida de su nieto, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle y la posterior entrevista explosiva que concedieron a Oprah Winfrey y que acabó por zanjar la distancia entre el pelirrojo y la familia real.

