Plácido Domingo rompe el silencio sobre las acusaciones de acoso recibidas. "No tienen sentido" El cantante de ópera español por fin ha dado su versión de los hechos y ha considerado una ofensa a su persona todo lo que se ha dicho sobre él. Los escenarios le aclamaban y él ha vuelto a ellos. Esta vez para recoger un premio que llega del público en el Palacio de las Artes de Valencia, en España, por su papel protagonista en la ópera Nabucco de Verdi. Plácido Domingo regresaba así a su vida profesional después de un verano marcado por las acusaciones de más de una veintena de mujeres que le denunciaron por acoso sexual. Cansado del tema, el tenor habló alto y claro dando así su versión y visión de los hechos que le han envuelto en un fuerte escándalo. "Las acusaciones que me hacen no tienen sentido", ha expresado contundente en una entrevista al diario español El País. "En algunos sitios ya no se puede decir nada a una mujer", ha dicho refiriéndose al uso del piropo. Lo que antes era normal, apunta, ahora es un peligro. "Por ejemplo, 'qué buen traje traes', 'qué bien te ves', eso es algo que podías decir hace 30 años, incluso hace dos", prosigue serio. Ahora no. Por lo menos en algunos países, según explica refiriéndose a Estados Unidos, donde ha recibido la mayoría de sus denuncias. Acusaciones que él niega categóricamente sin dudarlo. Siempre ha respetado profundamente a la mujer, a la que admira y dedica unas sentidas palabras en esta entrevista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todos venimos de una, somos hijos de una madre. Eso es lo mejor que se puede decir de una mujer", explica. A la pregunta de, entonces, ¿por qué tantas y todas coinciden? Está convencido de que no es otra cosa que una trama contra él. "Es muy fácil hoy en día tomarla con alguien con quien no simpatices y que se difundan falsedades". Visiblemente desmejorado, a sus 78 años este ha sido un duro e inesperado golpe. Se vio obligado a dimitir a su puesto de director general de la Ópera de Los Ángeles y cancelar compromisos que tenía hasta el 2022. Aunque su profesión es su gran pasión, de momento ha parado todo hasta que las cosas se aclaren.

