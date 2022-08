Plácido Domingo rompe el silencio sobre acusaciones de formar parte de una secta sexual Tras ser involucrado en un escándalo sexual por segunda ocasión, Plácido Domingo se pronuncia al respecto. ¿Qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que una secta sexual, que se ocultaba bajo la fachada de la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), en Argentina, involucró a varios personajes influyentes; entre ellos, Plácido Domingo, de quien se dio a conocer un audio donde supuestamente negociaba la contratación de una mujer. Ahora, el tenor rompe el silencio y enfrenta la polémica en la que se ha visto envuelto. "Han visto que está todo comprobado que no hay nada, lo que siento mucho es que era un grupo que yo [consideraba] de amigos", mencionó Domingo al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Que consideraba músicos, estuvimos en una ocasión, los invité a trabajar, y desgraciadamente no ha sido así, pero bueno, en fin, desde luego que no tengo nada que ver en eso". Respecto a su sentir ante este escándalo que ha dado la vuelta al mundo, el cantante considera que fue algo decepcionante porque las personas que están involucradas eran sus amigos desde hace más de dos décadas. "Hombre, me da tristeza cuando has tenido amigos por muchos años y te das cuenta que te han usado, entonces es así", confesó. Placido Domingo Placido Domingo | Credit: Greg Doherty/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este sería el segundo escándalo sexual en el que también directivo se ve envuelto, cabe recordar que el 2019, ocho cantantes y una bailarina, en Estados Unidos, lo acusaron públicamente de acoso sexual. Las investigaciones le dieron la razón a las víctimas y el tenor admitió "toda la responsabilidad" ante las acusaciones de acoso y pidió perdón a las víctimas. Por esta razón Plácido Domingo no puede trabajar en dicho país.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Plácido Domingo rompe el silencio sobre acusaciones de formar parte de una secta sexual

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.