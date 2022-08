Vinculan a Plácido Domingo con la red de tráfico sexual argentina la Secta del Horror Unos audios difundidos por un diario argentino parecen vincular al tenor español Plácido Domingo con secta de tráfico sexual que operaba en Buenos Aires tras la fachada de un estudio de yoga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Placido Domingo Placido Domingo | Credit: Greg Doherty/Getty Images El cantante de ópera Plácido Domingo ha sido vinculado a la red de tráfico sexual la Secta del Horror desmantelada recientemente en Argentina, en la que mujeres captadas por la organización eran prostituidas. Unos audios revelados este miércoles por el diario argentino La Nación después de que las autoridades desmantelaron la secta, que operaba en Buenos Aires tras la fachada de un estudio de yoga, incluyen una conversación en la que aparentemente el tenor español pacta un encuentro sexual. En esa conversación supuestamente se escucha a Domingo solicitando servicios de prostitución durante su estancia en Argentina por su gira de conciertos en abril del 2022. Según las autoridades, figuras del espectáculo, políticos y deportistas han sido vinculados a esta secta en el barrio de Villa Crespo, acusada de tráfico de personas y explotación sexual. En un edificio de diez plantas con paredes blancas operó por más de tres décadas la Escuela de Yoga de Buenos Aires, fundada por Juan Percowicz, de 84 años. Algunas personas que acudían a este centro de yoga buscando la iluminación y superación personal, terminaban siendo esclavizadas y prostituidas, reporta el diario español El País. Percowicz se hacía llamar "el ángel" o "el maestro" y lideraba la organización dividida en diferentes niveles. Para ascender a un nivel más alto, las "alumnas" —o víctimas de esta secta— tenían que realizar ciertos actos, como tener relaciones sexuales com empresarios ricos a cambio de dinero. Según la prensa argentina, se usaban cocteles de drogas para controlar a las víctimas. "Las ganancias obtenidas de la explotación de todas estas personas -alumnos y pacientes- ingresarían al circuito legal mediante inmobiliarias y una escribanía, que tiene la organización en nuestro país, y distintas fundaciones creadas en los Estados Unidos, generando con ello un flujo constante de divisas extranjeras para dicha organización", informó la policía argentina. Durante diversas redadas, las autoridades confiscaron más de un millón de dólares, 30 medallas de plata, juguetes sexuales, y una colección de vídeos VHS con grabaciones sexuales, incluyendo sadomasoquismo. Hasta ahora Domingo, cuya carrera se vio empañada hace unos años por unas graves y múltiples acusaciones de acoso sexual, no ha ofrecido declaraciones al respecto de los audios ni ha reaccionado a este noticia en sus redes sociales.

