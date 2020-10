PJ Sin Suela, un médico que combina los hospitales con los escenarios musicales PJ Sin Suela ha logrado destacar en dos profesiones que podrían considerarse totalmente opuestas. Sin embargo, el médico-cantante logró descubrir que ambas tienen algo en común. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien Pedro-Juan Vázquez Bragan ya había dado sus primeros pasos en la música cuando estudiaba High School, tenía a su vez otros intereses completamente distintos que decidió llevar a cabo. Así, estudió medicina y ahora la compagina con el canto, donde es conocido como PJ Sin Suela. “Me hice doctor porque me llamaba la atención y me encanta”, reveló PJ Sin Suela a People en Español. “Cuando me gradué, en 2015, del doctorado, mi música ya se estaba regando por Puerto Rico. Empecé cantando en una barra con 100 personas, después trescientas y luego eran ochocientas o mil. Fue un buen intento aquí estamos todavía dándole y trabajando en un hospital [durante] la pandemia”. RELACIONADO: Cantante urbano deja el micrófono para volver a vestir la bata de médico por la pandemia Image zoom Cortesía: PJ Sin Suela En un momento, el rapero decidió dedicarse únicamente a su faceta como intérprete y compositor; sin embargo, su pasión por la medicina y el huracán María lo hicieron regresar a los hospitales. En ambas profesiones ha encontrado un factor común. “Las dos tienes una conexión humana bien bonita”, comentó. “No sé qué tiene la música con la gente y, obviamente, la medicina, que hay este tipo de confianza casi a ciegas con el artista o con el médico; es una conexión que solamente lo he visto en esas dos profesiones”. Billboard lo nombró uno de los diez artistas latinos para mirar en 2019 y sus temas han logrado posicionarse en el gusto del público; pese a ello, el intérprete de “Mírame” asegura su vida no ha tenido muchos cambios tras el éxito. Por el contrario, sus días continúan transcurriendo con los mismos amigos y en los sitios habituales de su natal Puerto Rico. Además, pretende que sus canciones hagan conciencia sobre conflictos sociales, pero al mismo tiempo tiene temas relacionados con experiencias personales y canciones que son simplemente para disfrutar y bailar. “No creo que mucha gente haya tenido esta experiencia de ser una figura pública y también trabajar como médico, en un trabajo cotidiano”, expresó. “Siempre voy a tener una voz bastante fuerte en lo que yo pienso. Creo que las personas que tienen poder para influenciar deben usarlo de manera positiva”. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Vázquez Bragan promueve el tema “Duolingo”, el cuál es bilingüe y surgió “de manera natural” y por una casualidad. Confiesa que le gustó combinar los idiomas inglés y español para demostrar que con ambos se puede lograr un rap armonioso. El video y la canción están disponibles desde septiembre en todas las plataformas digitales. Además, el próximo 27 de octubre lanzará su sencillo titulado “Vital”. Como médico PJ Sin Suela da un consejo importante en esta época de pandemia. “Usa tu mascarilla, lávate las manos y mantén las distancia social”, concluyó.

