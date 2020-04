Pitbull habla de su nueva canción para motivar al mundo durante la batalla contra el coronavirus El cantante cubanoamericano Pitbull habla con People en Español sobre su nueva canción "I Believe That We Will Win" para motivar a su público durante la pandemia del Covid 19. Escúchala aquí By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Pitbull es un maestro en convertir lo negativo en positivo, y su contagiosa alegría es más necesaria que nunca en medio de la pandemia del Coronavirus. El cantante cubanoamericano habló con People en Español sobre su nuevo himno "I Believe That We Will Win" [Yo Creo Que Vamos a Ganar] grabado en colaboración Saban Music Group, la disquera de Haim Saban. "El mundo tiene que creer que vamos a poder combatir esto, no solo creerlo, sino saber que vamos a combatir esto y mostrar lo resistente que somos los seres humanos", dijo Armando Christian Pérez, mejor conocido como Mr. 305 o Mr. Worldwide. Image zoom Randall Slavin "¿Sabes lo que se propaga más rápido que cualquier virus? El miedo," dice la letra del tema, que motiva a quienes lo escuchan a salir adelante y vencer esta crisis de salud. Todas las ganancias de la canción serán donadas a varias organizaciones sin fines de lucro enfocadas en ayudar a las personas afectadas por el Covid 19, incluyendo la fundación de Tony Robbins y Feeding America. "Estamos seleccionando a ciertas fundaciones que sabemos que saben hacer bien el trabajo. Estamos involucrándonos con aquellos que están creando soluciones para enfrentar futuras pandemias, porque esta no es la primera ni será la última". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Randall Slavin El artista reconoce lo importante que es ahora mantener una actitud optimista. "Tu mente es algo muy poderoso", afirma. "Con todo lo que está pasando ahora, miras tu teléfono celular y están hablando del virus, en la televisión están hablando del virus, donde quiera que vas tienes el virus en frente, por lo cual es difícil mantener la mente fuerte", admite. "Es difícil mantener la actitud de un guerrero, así que cuando escuché esta canción, sentí que era perfecta para nuestro mundo hoy en día". También le pide a sus seguidores que manden videos hablando de su fe y fortaleza a BelieveAnthem2020.com para contagiarnos todos de amor y esperanza en vez de miedo. Un comunicado de prensa añade que "la estrategia detrás de este video es incorporar un llamado de acción que invita a artistas, músicos y otras figuras del entretenimiento a participar". Pitbull añadió en sus redes sociales sobre este movimiento de pensamiento y acción positiva. "Vamos a mostrarle al mundo lo poderoso que es cuando nos juntamos a pelear por una misma causa— por la vida". ¡Dale! Advertisement

