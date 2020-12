Close

Pitbull se une a CLMBR y dona innovadoras máquinas de hacer ejercicio a escuelas SLAM El cantante cubanoamericano Pitbull une fuerzas con CLMBR y dona equipos de hacer ejercicio a las escuelas SLAM! Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Pitbull, mejor conocido como Mr. Worldwide, sigue conquistando el mundo como empresario. El rapero cubanoamericano se ha unido al equipo de accionistas de CLMBR, que incluye al rapero Jay-Z y al co-fundador de YouTube, Chad Hurley, entre otros. Como parte de esta colaboración, donarán una máquina CLMBR Connected —una trepadora vertical ergonómica e innovadora, con acceso ilimitado a contenido de fitness presentado por instructores— a todas las escuelas públicas chárter de matrícula gratuita Sports Leadership Arts and Management (SLAM!) en todo el país. Image zoom Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for The Latin Recording Academy ) "Es un honor estar involucrado con este gran grupo de inversionistas en CLMBR, cada uno de nosotros hemos luchado para llegar a la cima," comentó el ganador del Grammy, cuyo verdadero nombre es Armando Christian Pérez. "Lo que me llamó la atención de CLMBR, es lo original que es su sistema de entrenamiento, algo similar a mis actuaciones sobre el escenario. Estoy seguro de que mucha gente disfrutará esta nueva forma de entrenar en casa." Pitbull ayudó a fundar SLAM! en el 2013 en la Pequeña Habana, donde pasó su infancia en Miami antes de alcanzar la fama. Hoy esta red de escuelas primarias, secundarias y preparatorias chárter de matrícula gratuita tiene escuelas en 11 ciudades de los Estados Unidos. El defensor de la educación y orador motivacional, de 39 años, inspira con su ejemplo de superación a sus estudiantes. Image zoom Credit: (John Parra/Getty Images) El intérprete de "I Believe That We Will Win" habló con People en Español sobre su actitud positiva, que ha sido clave para su éxito empresarial. "Para mí, uno tiene que vivir la vida, no dejar que la vida te viva a ti. Siempre busco la solución. Cuando te crías con personas que te dicen que las cosas se van a resolver [eso ayuda]. Mi mamá era una persona muy positiva, mi abuela y mi tía también", dice este hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos en busca del Sueño Americano. "Cuando todas esas cosas pasan en tu familia y [sales] de un país comunista y te dicen: ‘Oye, aquí en Estados Unidos tienes libertad, oportunidad de crear tu propio destino y futuro’, vas pa’ lante", conluye. "Todo lo demás lo olvidas, los retos se resuelven".

Close Share options

Close Close Login

Close View image Pitbull se une a CLMBR y dona innovadoras máquinas de hacer ejercicio a escuelas SLAM

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.