Vestido todo de blanco, Pitbull trajo su adrenalina y buena vibra al show, cantando su nuevo éxito "I Believe That We Will Win" rodeado de bailarinas con sus mascarillas puestas. Mr. Worldwide habló con People en Español sobre este himno que compuso para motivar a sus seguidores durante la pandemia del coronavirus. "Ha sido una bendición ver cómo el mundo ha reaccionado a 'I Believe That We Will Win'", cuenta el rapero cubanoamericano. "El mensaje de la canción tocó de cerca a los trabajadores de respuestas a emergencias. Me tocó el corazón que mandaran videos desde Irlanda, India, México y ciudades de Estados Unidos cantando la canción. Esta noche se hará historia", añadió sobre presentar la canción por primera vez en el escenario de Premios Juventud.